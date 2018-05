Redes sociales

El circulo negro de WhatsApp que no debes tocar o bloqueará tu teléfono

Una nueva cadena amenaza tu WhatsApp, aquí te traemos la solución al problema

REDACCIÓN 04/05/2018 06:37 p.m.

El circulo negro que no debes presionar o perderás tu WhatsApp (FOTO TOMADA DE WEB)

Una nueva amenaza circula en forma de cadena de WhatsApp, internautas han viralizado el fenómeno del circulo negro que no debes presionar o sufrirás de terribles consecuencias, se bloqueará tu Whats y no podrás salvarte enviándosela a 15 contacto.

De acuerdo con Chilango, un mensaje de WhatsApp que te incita a tocar un círculo negro está bloqueando la aplicación de miles de usuarios, antes de que entres en pánico, déjanos decirte que no se trata de un virus. Repetimos, no es un virus. El portal Unocero ya analizaró este suceso y nos dicen que simplemente se trata de una broma que algún chistoso quiso hacer y ya se volvió viral.

El mensaje que recibirás dice:

Si tocas el círculo negro WhatsApp se te quedará pillado». Esto quiere decir que si presionas el círculo negro de WhatsApp, entonces la app se quedará trabada y no podrás usarla

Como te lo dijimos, el mensaje dice «no lo toques», pero siendo honestos, eso solo hace más tentador querer tocar el círculo negro de WhatsApp y ver el mundo arder.

Si no pudiste con la tentación y presionaste el círculo negro de WhatsApp nada más porque nadie te dice lo que no tienes que hacer, debes saber que una vez que lo hagas, la app se trabará a tal grado de que ya no podrás usarla.

Pero tranquilízate, esto no es un daño permanente. La solución para este problema es aplicar la vieja confiable de nuestros amigos de sistemas: respirar profundo y salir de la aplicación o reiniciarla y volver a entrar a WhatsApp para seguir chateando sin parar.

No se sabe que alma despiadada comenzó la difusión de este mensaje del mal pero, muchos de los afectados han sido de España y Estados Unidos, así que esta broma seguramente surgió de alguno de estos países.

¿Por qué se bloquea la app al tocar el círculo negro de WhatsApp?

¿Cómo logra un emoji bloquear la app? Fácil. Este mensaje lleva escondidos miles de caracteres que la app no puede procesar y por eso se traba y deja de funcionar.

¡Aguas! Porque algunos usuarios ya reportaron que esta broma se extendió a Telegram e Instagram, afectando el funcionamiento de esas aplicaciones.

Así que ya sabes, si te llega este mensaje lo mejor que puedes hacer es ignorarlo o de plano eliminarlo. Es cierto que es algo que tiene solución, pero podría ocasionar molestias o preocupaciones a otros usuarios. Corre a avisarle a tu tía amante de los buenos días con Piolines, no vaya le vaya a entrar un paro por no poder enviar los mensajes de la tanda.

