¡Cuidado! Si recibiste este mensaje en WhatsApp debes borrarlo de inmediato

¡Bienvenidos a la era moderna! WhatsApp se ha vuelto el foco de atención de los piratas cibernéticos, cada día surge una nueva estafa, tratan de robarte tu información o hackear tu celular. Esta vez se trata de un mensaje de texto.

De acuerdo con Fayer Wayer, en el mensaje verás un código que supuestamente te ayudará a recuperar tu cuenta de la aplicación, sin embargo, debes borrarlo de inmediato sin abrirlo.

La estafa de WhatsApp que está en todo el mundo

No has perdido tu móvil ?? pero...

1º) #WhatsApp te envía un #SMS con un código que no has pedido

2º) El listillo de turno te pide que se lo reenvíes

¡NI CASO! Los malvados quieren robarte tu cuenta#nopiques pic.twitter.com/T3JMGZ5xCx — Policía Nacional (@policia) 4 de octubre de 2018

La advertencia llegó desde la policía de España. Según el mensaje, con ese código y en ese enlace podrás recuperar tu cuenta. Te llega aunque tú no hayas hecho absolutamente nada. Pero, ¿qué es lo que buscan? Obviamente robar tus datos, hackear tu celular e incluso tomar el control de tu cuenta de WhatsApp.

Si te llegó el mensaje, la recomendación es, primero, no hacer click en los enlaces por ningún motivo y segundo, borrarlo de inmediato. Si no abriste el link, puedes estar tranquilo.

