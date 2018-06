Videos

Adiós Werevertumorro, Gabriel Montiel se retira del canal

Con 15 millones de suscriptores en YoutTube, Gabriel Montiel ya no hará videos para Werevertumorro

15/06/2018

Gabriel Montiel confirma que ya no habrá videos de Werevertumorro en YouTube (FOTO TOMADA DE WEB)

Werevertumorro es quizá el primer canal mexicano que tuvo éxito en YouTube, un canal de comedia que inció en 2007 para entretener a internautas con sketches, cortometrajes, videoblogs, parodias, series, retos, etc. Tras 11 años de videos, Werevertumorro se retira, Gabriel Montiel se despide del canal.

De acuerdo con Publimetro, el protagonista de Werevertumorro subio un video explicando a sus seguidores porque se despide de su canal, hasta el momento lo han visto más de un millón de personas y abundan comentarios emotivos para Gabo.

"Creo que este es el vídeo más difícil de mi vida. Desde hace 11 años empecé con el Wero (su compañero en Werevertumorro) y después de cuatro años de haber empezado ganamos el primer peso".

Fuimos esa generación que empezó todo esto por diversion sin el afán de ser famosos, ganar dinero, porque era imposible, el internet era sólo una herramienta en ese entonces.

Llegamos a 15 millones de suscriptores en YouTube !!!! Estoy súper contenta y agradecida con todas mis cachorritas! Siempre juntas y que nada más detenga! Yupiiiiii! Una publicación compartida de Gabriel Montiel (@werevertumorro) el 13 Feb, 2018 a las 2:07 PST

"Este video podía durar tres horas intentando explicar lo que siento o respondiendo las preguntas que seguramente tendrán", dice el joven en su material



"Siempre debe de haber un final. No quiero que piensen que este es un video de broma en los cuales al final es ´ay, no es cierto´ o 'me voy, pero poquito', o sea no es para generar polémica y (que) ustedes piensen que voy a regresar muy pronto".

No me voy a ir de YouTube, de Facebook, de Twitter o de la red social que se llegue a inventar mañana. En este canal no estaré más

"Tal vez es de esas decisiones en donde quizá me equivoque o no, el tiempo lo dira; mientras tanto me voy a un nuevo canal, un nuevo comienzo. Pero este canal (Werevertumorro) sigue y seguirá siendo mío para siempre".



COMENTARIOS EN LAS REDES:

"Por qué todos los youtubers famosos se están yendo?" : Axel

"No es que ya no seas bueno werever, es que tus seguidores del 2010 ya crecimos ya no tenemos tiempo para Youtube ahora somos adultos, saludos te deseo lo mejor en tu nuevo proyecto": Jorge Pacheco

"Fuiste el primer Youtuber que seguí, espero y tengas mucho éxito a futuro en tu vida, se vienen cosas mejores": David Acevedo.

"Adiós WEREVERTUMORRO, Bienvenido GABOREVER": Dr. Dex

"No sean tontos, es una estrategia, para que cuando el abra otro canal, todos los de acá se suscriban allá a su nuevo canal y supuestamente este lo cierra, teniendo otro canal con 15 millones de seguidores y cobrar más, hay que ser bien astuto y buena idea de parte de él": David Menese

"GRACIAS POR TANTO GABO!! MUCHO EXITO EN TODO, YO TE SEGUIRE A DONDE TU ESTES MEJOR, SALUDOS SE TE QUIERE": MareliĀ Parra

Ahora Gabriel Montiel hará videos para otro canal llamado "Gaborever", en donde su primer proyecto es para cubrir el Mundial de Rusia 2018.

