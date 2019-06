Vuelven abucheos a gobernadores; "tienen intereses oscuros", revira el de Durango ante gritos

Frente a los abucheos que constantemente se presentan en los mítines encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, respondió a la multitud.

"Muchos de ustedes vienen y gritan acá y cuando tienen que dar la cara no tienen el valor para hacerlo. Yo si lo tengo. Les puedo hablar de frente porque no le debo nada a nadie, porque no me he robado ni un centavo y puedo ver a todo mundo de frente, y ustedes mucho de los que aqui estan representan intereses obscuros que no tienen la calidad moral para dar la cara", dijo el gobernador a los manifestantes.

#VIDEO El gobernador de Durango José Rosas Aispuro @AispuroDurango respondió así a los abucheos durante la visita de AMLO https://t.co/k0dCUY3rpb pic.twitter.com/VJIvjGOpB8 — La Silla Rota (@lasillarota) June 17, 2019

En el evento de López Obrador en el estado de Durango, el gobernador aseguró que su gobierno apoya a la Cuarta Transformación encabezada por el presidente, para así " llevar los beneficios que la sociedad por tantos años ha estado esperando", sin embargo, ante los abucheos que interrumpió su discurso en varias ocasiones, el panista hizo frente a los manifestantes y les señaló como "representantes de interes obscuros".

Por su parte, el presidente sostuvo que hay mucha razón y pasión en la región de la Laguna, pero pidió respetar a las autoridades.

