Anthony Kiedis de RHCP es expulsado de partido (VIDEO)

REDACCIÓN 23/10/2018 09:23 a.m.

El vocalista de los Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, enfureció por la pelea en el juego de basquetbol entre su equipo favorito Los Lakers contra los Rockets, a quienes insultó y les propinó señas obscenas antes de ser sacado de la duela del Staples Center.

AK (Anthony Kiedis) from Red Hot Chilie Peppers should of gotten kicked out the game for yelling profanities and flipping the bird to Chris Paul and the #Rockets staff. This is unacceptable @Lakers if this was a regular joe/fan he would of got kicked out the building. #NBA pic.twitter.com/ntSAGhlNku