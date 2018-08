Encuentro entre Madonna y Maluma desata polémica y burlas

Durante la celebración de los MTV Video Music Awards 2018 (VMAS) que se llevarón a cabo la noche de ayer en Nueva York, Maluma aprovechó el momento para intercambiar algunas palabras y saludar de mano a Madonna y Lenny Kravitz.

En las imágenes que han causado gran impacto en la red, se ve a la llamada "Reina del Pop" con su mano posada en el hombro del intérprete de "Felices los 4" mientras conversaba con él.

"Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel", fue lo que la reveló Maluma de su encuentro con la cantante.

Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el proximo nivel... Love you Queen you're such an inspiration @madonna @ New York, New York https://t.co/ZLkYJXFCXN