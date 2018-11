¿Ya vives solo o estas a punto? Sigue estos consejos y no mueras en el intento

REDACCIÓN 06/11/2018 09:38 p.m.

La comida se echa a perder, se funde un fusible, no sabes prender el boiler, son muchos los problemas que puedes enfrentar cuando vives solo y a veces por pena no preguntas como se hacen las cosas; pero no te preocupes aquí te dejamos una serie de tutoriales para independizarte y no morir en el intento

Vivir solo tiene muchas ventajas; por ejemplo, no hay peleas por el control remoto ni críticas por comer un sándwich gigantesco en ropa interior a medianoche, pero también puede ser triste regresar a un lugar vacío. Sigue leyendo para que sepas cómo aprovechar al máximo de tu hogar unipersonal.

Arma un presupuesto

La planificación será una herramienta indispensable para la supervivencia. Planea tu presupuesto mensual (cuánto percibes y cuáles serán tus gastos) para que el dinero te alcance (o esté cerca de alcanzarte). Piensa en lo que gastarás en comida, en luz, agua, impuestos y demás cuestiones que hacen a mantener un hogar; y sé realista con las cuentas para saber si de verdad estás preparado económicamente para dar el gran paso.

Que no se te eche a perder la comida

Aprende a usar las sobras de maneras creativas. Convierte tus sobras de filete en tacos con un poco de limón, salsa mexicana y tortillas, o échales pasta a tus sobras de vegetales para que hagas un platillo totalmente nuevo.

Planifica tus comidas al principio de cada semana para que hacer las compras sea más fácil. Saber qué vas a hacer de comida y cuánto necesitarás reducirá la cantidad de comida desperdiciada.

Haz un plan para cuando te enfermes.

Enfermarte y vivir solo puede ser un infierno, no está mamá para que te haga una sopita, ni papá para llevarte al doctor, ni mucho menos la abuela para que te haga un menjurje que te mágicamente te quite la fiebre.

Por eso ten un kit de primeros auxilios básico a la mano, donde tengas un ungüento antibiótico, gaza, curitas, alcohol isopropílico y analgésicos.

También hay otra razón para conocer a los vecinos: si te enfermas gravemente, puedes pedirles que recojan tus medicamentos, o que te lleven líquidos y sopa de pollo.

Aprende a lavar tu ropa sin maltratarla

Cuando vivimos en casa de nuestros padres es muy cómodo que mamá lave la ropa pero si eres de los que la ropa blanca se les tiñe de rosa, debes saber esto consejos.

Primeramente tienes que separar la ropa, por un lado la de color, por otro lado la blanca y por otro lado la oscura; así como el tipo de tela, los pantalones de mezclilla ameritan un lavado más rudo por ser una tela más gruesa.

Evita usar cloro para lavar la ropa a menos de que sea absolutamente necesario, este detergente puede manchar tu ropa blanca de amarillo o despintar tu ropa de color, por eso lee con tención para qué sirve cada detergente.

¿Cómo funcionan las instalaciones de la casa?

Boiler, calentador de agua - El agua caliente no sale mágicamente por girar la llave izquierda de la ducha, para eso hay que encender ese cilindro gigante que calienta el agua llamado boiler, tendrás suerte si es eléctrico pero si funciona con el paso de gas probablemente parecerás cavernícola intentando prenderlo.

Luz – Los apagones de luz son inevitable y muchas veces podrían afectarte solo a ti, si de repente tu casa o departamento es la única a oscuras probablemente se quemó un fusible de la caja de luz. Tranquilo, quizá no sea necesario llemar a un eléctrico. A continuación, te dejamos un video para aprender a cambiar un fusible.

Esto es solo un poco de lo que debes saber para independizarte sin morir en el intento, habrá muchas cosas que aprenderás con la práctica y muchas otras que aprenderás con el consejo de muchas personas; tranquilo, no hay mal que por bien no venga.

