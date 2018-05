¡ALERTA DE SPOILERS!

Como si fueras un Avenger, descubre si Thanos te mata o salva

Surge página que revela cuál sería tu destino en manos de Thanos

A una semana de haberse estrenado "Avengers: Infinity War" y la fiebre aún no termina, con los sentimientos a flor de piel que dejó el final de la película, fans han desarrollado una página que te revela cual sería tu destino en manos de Thanos.

De acuerdo con Publimetro, la trama central es la misión de los Avengers para evitar que Thanos reúna las gemas del infinito, sin embargo, al final el villano logra su objetivo y hace "desaparecer" a la mitad de la humanidad para dar balance al universo.

La conmoción que dejó en los fans ver a sus superhéroes favoritos muertos, los hizo pensar en qué hubiera pasado si ellos formaran parte del universo devastado por Thanos.

Entonces surgió la página Did Thanos Kill Me?, en la que solamente podrás ver una de dos frases, sin importar cuántas veces ingreses, la respuesta siempre será la misma: You were spared by Thanos (fuiste perdonado por Thanos) o You were slain by Thanos, for the good of the Universe (Fuiste asesinado por Thanos, por el bien del universo).

¿Vives o mueres?, descubre aquí cual sería tu destino tras el chasquido de Thanos.

