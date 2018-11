¡Malas noticias! Se acabaron los boletos en Fase 1 y Fase 2 del Vive Latino 2019

REDACCIÓN 08/11/2018 02:52 p.m.

Con un cartel revelado que desató alegrías, tristeza y decepciones, el Vive Latino 2019 se alista para el festejo de su 20 aniversario y para todos los amantes de la música se anunció que la preventa Citibanamex. La edición de 2019 está encabezada por Café Tacvba, Caifanes, El Tri y más, y los boletos del Vive Latino 2019 ya están disponibles.

La preventa es este 8 y 9 de noviembre y el 10 empieza la venta general, pero si quieres ir, te sugerimos romper ya el cochinito. Por el momento solo hay abonos a la venta y los precios son estos: fase 1 $1,760 abono general y $2,566; en fase 2, $1,980 en general y $2,883 en platino; fase 3, $2,200 el abono general y el platino cuesta $3,162, y en fase 4 los abonos generales están en $2,400 y $3,441 en platino.

¿Alcanzaste boletos del Vive Latino 2019?

No faltó quien se quejó de que el cartel es lo mismo de siempre, pero eso no importó porque ya se acabó la fase 1 y la fase 2 de boletos del Vive Latino 2019 y así reaccionó la gente. Si aún no estás convencido, aquí puedes ver en qué se parece el primer VL con el de los 20 años.

Si no alcanzaste boletos en fase 1 y 2, corre a comprar tu abono para no endeudarte demasiado. Esperemos que haya más promociones como las que salieron hace unos días.

No me chinguen, que una hora duro la Fase 1 del Vive @vivelatino — Fuan (@pinchefuan) 8 de noviembre de 2018

-Boletos fase 2 en @Ticketmaster_Me $2330 + Will card.

-Boletos fase 3 en taquilla $2200 sin cargos

Es más

-Boletos fase 4 en taquilla $2400 sin cargos@vivelatino — Pandosaurio Rex (@pandoso_02) 8 de noviembre de 2018

Jajajajajajaja,haber con quien me voy a ir al vive ??

Que triste deberas — Vivian ??? (@Vivian_Hdz) 8 de noviembre de 2018







