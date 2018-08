La experiencia y los memes que dejó el viaje de AMLO en VivaAerobús

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, voló a la Ciudad de México luego de haberse presentado en la inauguración del "Foro Escucha" que se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, a bordo de un vuelo comercial de VivaAerobus.

En su cuenta oficial de Twitter, @VivaAerobus, la aerolínea mexicana publicó una fotografía de López Obrador posando junto con el piloto y parte de la tripulación del vuelo 3173, junto con el siguiente mensaje:

Sin embargo, la empresa no contaba con que algunos usuarios de redes sociales hicieran comentarios relacionados con el trato al político tabasqueño, comparado con el que se da a los demás clientes.

Oye @VivaAerobus y cómo le hiciste para que no perdiera el vuelo? Lo hicieron también esperar más de una hora por retraso? Digo son las quejas que los usuarios comparten no?

¡La suerte es la suerte! ¿O la cualidad? ¿O ayuda divina? Las veces que he viajado en esta línea no me ha tocado esperar sino todo lo contrario. 15 minutos antes ya están haciendo el llamado a mi vuelo.