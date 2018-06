POR DECRETO DE 1987

Viudas de expresidentes gozan también de pensiones VIP

Paloma Cordero y Sasha Montenegro reciben 105 mil pesos brutos al mes tras la muerte de Miguel de la Madrid y José López Portillo

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 22/06/2018 09:32 p.m.

Ellas cobran el beneficio que les fue otorgado a sus maridos. (Especial).

Este año, los mexicanos destinarán 7 millones 611 mil 832 pesos al año para el pago de las pensiones de los ex presidentes Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón (quien desde el año pasado decidió donarla a la fundación "Aquí nadie se rinde").

El monto mensual de la pensión se fija de acuerdo con el sueldo de un secretario de Estado, por lo que cada mes los ex presidentes reciben 211 mil 439.8 pesos brutos, y ya sin impuestos el monto es de 201 mil 288 pesos, según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Pero además las viudas de los expresidentes también tienen derecho a parte de la pensión de sus exmaridos.

Se determinó por un decreto de 1987, durante la Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, que en el año de la muerte del exmandatario las viudas percibirán una cantidad equivalente al 80 por ciento en términos netos del sueldo total (de un secretario de Estado), cantidad que se reduce en 10 por ciento año con año hasta llegar al 50 por ciento.

En ese caso, tanto la viuda de Miguel de la Madrid, como la de José López Portillo, la exactriz Sasha Montenegro (cuyo nombre legal es Alejandra Acimovic Popovic), reciben actualmente 105 mil 719.9 pesos brutos.

POLÉMICA

El tema de las pensiones para los expresidentes forma parte de la agenda de campaña de Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido que en caso de llegar a ganar la elección por la Presidencia de la República las eliminará.

Dicha posibilidad ha provocado las críticas del ex presidente Vicente Fox, quien en Twitter ha reclamado que no son cinco millones de pesos lo que recibe al mes por pensión, y que la pensión es "para no robar".

La propuesta tampoco ha sido del agrado del expresidente Felipe Calderón, quien ha dicho que quitarla pone en riesgo a los expresidentes.

Además de la pensión, los ex presidentes reciben seguro de vida, seguro de gastos médicos, y como si siguieran aún trabajando, aguinaldo o gratificación de fin de año.

A ello se agrega que cuentan con personal de apoyo para sus actividades.

SIN BASE

En una solicitud de información dirigida a la Presidencia de la República por un ciudadano, se preguntó con base en qué ley de seguridad social está "apegada" la pensión para los expresidentes.

"Hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que maneja esta Dirección General de Recursos Humanos, no se encontró expresión documental que pueda dar atención a lo solicitado".

Los ex ¿presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a la pensión, por lo que no la reciben.

En el caso de las viudas, se determina que en el año de la muerte del exmandatario percibirán una cantidad equivalente al 80 por ciento en términos netos del sueldo total (de un secretario de Estado), cantidad que se reduce en 10 por ciento año con año hasta llegar al 50 por ciento.

