"Operativo podría tener tintes políticos": alcaldesa de Tlaquepaque

La presidenta municipal, María Elena Limón dijo que el gobierno de Jalisco nunca le informó sobre la intervención a la Policía Municipal.

La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón declaró que el gobernador Aristóteles Sandoval ni personal de la Fiscalía de Jalisco le notificaron de manera oficial sobre la intervención de la Policía municipal, efectuada el pasado domingo.

La edil dijo que hasta el momento no ha tenido comunicación con el mandatario ni con personal de los órganos estatales de seguridad, por lo que desconoce las razones del operativo que comenzaron ayer.

En este sentido, advirtió que de no tener un informe oficial de parte del gobernador, entenderá que el operativo tendría tintes políticos.

"No he tenido comunicación con el gobernador, ni con el secretario general de Gobierno para darme los detalles del operativo encabezado por el gobierno de Jalisco. A las 10:37 tuve comunicación del fiscal general, que me llamó para saber cómo estaba, pero no para darme información de lo que estaba sucediendo y del por qué estaban tomando las instalaciones. Creo que eso es cero diálogo con las autoridades", declaró.

María Elena Limón afirmó que durante los 28 meses de su gobierno ha colaborado con operativos y estrategias del gobierno estatal, así como federal para reducir la inseguridad.

Además, mencionó que es consciente de que en las corporaciones puede presentarse una posible infiltración de grupos delictivos, por lo que en cuatro ocasiones ha pedido el apoyo al gobierno estatal.

"Sabemos que ninguna corporación escapa de la posible infiltración de grupos delictivos. Por lo menos en cuatro ocasiones he solicitado al gobierno del estado su colaboración para detectar cualquier hecho que indique que nuestros cuerpos policiacos puedan estar sujetos a dichas irregularidades", dijo.

En este sentido, llamó al gobernador Aristóteles Sandoval a no alarmar a la población con los operativos y apegarse en todo momento a derecho.

De igual manera, advirtió al mandatario estatal que de no ponerse en contacto con el gobierno municipal en los próximos días, se entenderá que la intervención a su policía municipal tiene tintes políticos.

Sandoval es gobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón de Movimiento Ciudadano.

En sus redes sociales publicó un video con su postura y dijo que respaldaría a sus elementos policíacos, pero de tener algún nexo con el crimen organizado, enfrentarán las consecuencias.





