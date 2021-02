Disminuye la violencia en Guerrero, asegura la Universidad de Alabama

De acuerdo a un estudio realizado por el departamento de Antropología en la Universidad de Alabama en Birmingham, la violencia en Guerrero ha disminuido “Si parece que la violencia ha disminuido recientemente en Guerrero, es porque así es”, se lee en el mensaje de Twitter, subido por Chris Kyle.

El profesor e investigador del Departamento de Antropología de la Universidad de Alabama en Birmingham, coordina en una de las más reconocidas universidades estadunidenses el proyecto “La violencia en Guerrero”, financiado por los departamentos de Antropología y el colegio de Arte y Ciencias de la misma institución y la fundación Harry Frank Guggenheim.

If it feels like violence in Guerrero has diminished of late, that is because it has. The decline has been notable in Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, and Chilapa (not so much in Chilpancingo/Eduardo Neri.) Here's what it looks like in a graph: pic.twitter.com/BrSdMr1sKX — GRO Violence Project (@ckyleuab) 21 de mayo de 2018

En este trabajo, fundamentado en una base de datos que es actualizada constantemente sobre actos de violencia en Guerrero, desde 2007 a la actualidad, Kyle da muestra de los movimientos estadísticos sobre muertes violentas en Guerrero, que para el mes de mayo de 2018, reporta una disminución importante, en relación al mismo mes del año pasado; incluso el día 12 de este mes, también mencionó en su cuenta de Twitter, que el día anterior no se había reportado ninguna muerte violenta; dato que coincide con los de la Secretaría de Seguridad Pública y con los de la Fiscalía General del Estado.

Crhis Kyle es especialista en política económica contemporánea de América Latina e historia antropológica de México, es autor del libro “Feeding Chilapa: The Birth, Life, and Death of a Mexican Region” editado por la Universidad de Oklahoma.

jamp