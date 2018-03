DISCRIMINACIÓN

Violencia de género no es repentina, siempre hay señales de alerta

Desde los 15 años, el 63 por ciento de las mujeres comienza a padecer alguna manifestación de violencia en su contra

NORMA GARCÍA 22/03/2018 09:01 p.m.

Las cifras negativas no ceden. (La Silla Rota).

CUAUTITLÁN IZCALLI.- La violencia de género no es algo normal ni llega de repente, siempre hay indicios, señales previas de una relación en la hay algún grado de violencia, de falta de respeto, consideró Viridiana Martínez Pérez, encargada de Despacho de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM).

Durante el foro llamado "De la Violencia de Género al Feminicidio", realizado en Cuautitlán Izcalli, la especialista señaló que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares (Endireh), 63 de cada 100 mujeres a partir de los 15 años de edad han padecido algún incidente de violencia a lo largo de su vida.

Diana: el feminicidio que indigna a Chimalhuacán

Además, pidió a cientos de mujeres y hombres de diversos ámbitos asistentes al foro, no normalizar la violencia de género.

"La violencia de género no llega de repente, debemos actuar todos los días para eliminarla y algo que debemos tener muy claro es que la violencia no es algo normal en cualquier ámbito, de mujer a mujer, de hombre a hombre, de mujer a hombre; simplemente por el hecho de ser personas, la violencia no es algo normal", aseguró Martínez Pérez.

A partir del año 2000 se vive una dinámica de violencia de género en México, se ha tenido el registro diario de hasta cinco asesinatos de mujeres, por lo que en 2015 se declaró la Alerta de Género en los 11 municipios mexiquenses, indicó.

La ponente detalló que de 2005 a 2014, de acuerdo con un informe de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (hoy FGJEM), en la entidad se cometieron 933 feminicidios y se presentaron 4 mil 281 reportes de desaparición de mujeres, de las cuales 95 fueron encontradas muertas y mil 554 siguen desaparecidas.

En prisión, padres y homicidas de la niña Calcetitas Rojas

"La violencia en sí es el reflejo de la desigualdad que hoy vivimos. Conocer nuestros derechos nos dará la capacidad de elegir y exigir tolerancia cero a la violencia de género, y eso es una razón fundamental que nos hace estar aquí", enfatizó.

En el foro participaron Aracely Albores Camacho, investigadora en materia de equidad de género, con el tema "Antecedentes Históricos de la Violencia de Género"; Miriam Granados Cruz, especialista en género y políticas públicas, quien expuso "Violentómetro y Violencia y sus características"; además de Josselin Mendoza Aguilar, representante de la asociación Orgullo Ecatepec, con el tema "Discriminación y estatus legal de la violencia de género en México ante las mujeres transgénero".

Por parte del Ayuntamiento asistieron Ivonne Jiménez, directora del Instituto Municipal para la Igualdad y Empoderamiento entre Mujeres y Hombres (IMIEMH); la presidenta del DIF, América Rangel; Alma Delia Sandoval, coordinadora del Centro de Justicia para las Mujeres; y Aurora Guerrero Meza, de la Comisión Estatal para la Mujer.

"Todo esfuerzo debe ir acompañado, no todo está del lado de las autoridades, en cada uno de ustedes debe ir una corresponsabilidad, no solamente de venir y escuchar, sino de concientizar la problemática y compartir, transmitir lo que hoy vivan para replicar el mensaje", pidió Iván de Guadalupe García, jefe de la Oficina de la Presidencia de Cuautitlán Izcalli.

LEA TAMBIEN Universitarias de NL, piden alto a la violencia de género Las estudiantes del Tec de Monterrey se unen a alumnas de la UNAM asegurando que las universidades no son seguras, por ello exigen castigo a la violencia

LEA TAMBIEN Aumentan delitos y violencia en Tláhuac Aumentaron ocho de los diez delitos de alto impacto monitoreados por el Observatorio Ciudad de México, Seguridad y Justicia en 2017

ams