VIOLENCIA SEXUAL

En 2017, repuntaron casos de violaciones en Sonora

El 2017 fue para Sonora un año en el que las violaciones incrementaron respecto a 2016, pese a las estrategias de las autoridades de seguridad

MÓNICA MIRANDA / CORRESPONSAL 03/01/2018 05:16 p.m.

De enero a noviembre se registraron 228 violaciones, mientras que en 2016 la cifra fue de 150 hechos de abuso sexual (Foto. tomada de la web)

Sonora (La Silla Rota).- El 2017 fue para Sonora un año en el que las violaciones incrementaron respecto a 2016, pese a las estrategias de las autoridades de seguridad para inhibir este delito y prevenir el riesgo en el sector femenino de la entidad.

De enero a noviembre se registraron 228 violaciones, mientras que en 2016 la cifra fue de 150 hechos de abuso sexual.

En Hermosillo la situación se tornó grave dado que de un año a otro la cifra incrementó más del doble, es decir, de 48 violaciones registradas en 2016, en 2017 sumaron 115 delitos de este tipo, lo que significa una variación porcentual de 139.58 por ciento.

El segundo municipio de Sonora con más actos de violación es Cajeme con 35, le sigue Nogales con 13, después San Luis Río Colorado con 9, en Navojoa se registraron 2 y en Guaymas 1, de acuerdo con los datos recabados por el Observatorio Sonora por la Seguridad.

Violaciones se vuelven cada vez más comunes en Sonora

Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, dijo recordó el caso de Guadalupe de 25 años, quien interpuso una denuncia en diciembre en contra de un chofer Uber que presuntamente la violó al salir de un antro donde solicitó el servicio de transporte.

Señaló que en Hermosillo y otros municipios del estado, es común que las mujeres sean agredidas sexualmente en sistemas de transporte como taxis, autobuses o en este caso Uber.

"Ella sale a divertirse y responsablemente utiliza un servicio de transporte para ella no manejar, sin embargo es muy importante recordar que esto no solo pasa con el servicio de Uber, no es nuevo que las medidas sean agredidas sexualmente cuando salen, es como un castigo al que están expuestas porque están haciendo uso de su libertad".

No es novedad que ocurran casos de violaciones a mujeres mientras se trasladan en un servicio de transporte, lo mismo sucede en camiones, taxis o 'raites' de amistades y amigos, expresó Núñez Esquer.

Aclaró que no se trata de desprestigiar el servicio de Uber en Hermosillo, sino exponer el riesgo que enfrenta el género femenino por hacer unos de su derecho de salir y divertirse en fines de semana.

"En la última encuesta del Endire vemos que las agresiones en el ámbito comunitario están al 69 por ciento, de todas las agresiones que reciben las mujeres, en el ámbito comunitario, lo sexual implica el 69 por ciento".

Seis de cada 10 mujeres sufren algún tipo de agresión, especialmente sexual

La violencia sexual es la segunda con mayor incidencia en Sonora, solo después de la emocional, pues 3.5 de cada 10 reveló haber sido víctima de violencia sexual y 4.2 de cada 10 mujeres dijeron hacer sido violentadas emocionalmente.

Lo anterior de acuerdo a los resultados de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada en 2016 ENDIRE, realizada por el Inegi.

Guillermo Ornelas titular del INEGI en Sonora dijo que aun cuando Sonora se mantiene por debajo de la media nacional en todas las variantes medidas, son preocupantes las cifras de violencia de género en Sonora ya que la prevalencia total de mujeres que sufren agresiones es 6 de cada 10.

"No lo denuncian porque le restan importancia, por vergüenza y también porque no sabían cómo denunciarlo".

En el ámbito escolar el 24 por ciento de las mujeres entrevistadas dijeron haber sufrido este tipo de violencia a lo largo de su vida y en el laboral el 27.3 por ciento.

En cuanto a la violencia comunitaria, el 32 por ciento reveló haberse sentido agredida durante toda su vida ya sea en la calle en el parque o en el camión.

El 8.7 por ciento dijo haber sido violentada en el ambiente familiar y el 36.4 por ciento es maltratada por si pareja actual o última.

Denuncia de menor abusada presuntamente por pareja de su abuela

Uno de los casos que conmocionó al estado en 2017, fue el de una menor de 4 años presuntamente abusada por la pareja de su abuela.

La señora Mirna comenzó a sospechar que su nieta de 4 años era abusada sexualmente por su pareja, con la que lleva casada siete años.

El 5 de mayo Mirna presentó la denuncia en contra del su esposo, previo a esto abandonó la casa donde vivían juntos.

Al principio fueron suposiciones sin pruebas que impedían a la abuela de 44 años, acudir a presentar una denuncia ante la Fiscalía, por lo que comenzó a tener mayor cuidado con la niña, ya que durante el día la menor se quedaba a su cargo, mientras la mamá salía de sus ocupaciones.

"Yo empecé a notar algo raro en el comportamiento de la niña sobre todo cuando estaba cerca de mi esposo, ella le llamaba tata, eso fue cuando tenía 2 años y medio, pero solo eran sospechas mías, después la niña mientras jugaba con ella me empezó a platicar todo lo que le hacía su tata".

Mirna y su hija de 23 años, madre de la menor, prefirieron omitir nombres por temor a la reacción de las autoridades respecto a su caso, sin embargo, advirtieron que de no darle prontitud a las averiguaciones, saldrían nuevamente ante los medios de comunicación para denunciar irregularidades detectadas en el caso.

La madre y abuela hicieron una denuncia pública para que el ministerio público de la agencia segunda especializada en delitos sexuales María Gabriela Olagues Valdez, apresure la investigación por presunto delito de abuso sexual pues aseguran que la actuación de las autoridades ha sido nula.

