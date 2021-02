La vida de las mujeres dentro de los Centros de Reinserción Social

El universo de mujeres recluidas en Centros de Reinserción Social de Sonora, se enfrenta a la condiciones de precariedad de los penales y violación a sus derechos humanos, debido a que no cuentan con cárceles exclusivas para el sector femenino.

A excepción de Nogales, donde se existe un Centro Femenil Penitenciario, el resto de las mujeres que pugnan condena en prisión, comparten cárcel con varones catalogados como delincuentes, y son divididos únicamente por pabellones en distintas celdas.

Es una cerca de maya ciclónica lo que divide patios y el área común de las reclusas y el resto de los hombres encarcelados.

Durante 2017, se reportaron 385 mujeres en situación de reclusión en 13 centros penitenciarios del estado, acusados por delitos contra la salud como venta o posesión de drogas, indicó Leticia Burgos Ochoa.

La Coordinadora de la Red Feminista Sonorense dijo que de acuerdo con un estudio del programa “Impulsando Acciones Rumbo a la Igualdad de Género” de INMujeres en el estado, se vulneran los derechos humanos de las mujeres en presión, dado que no existen Centros de Readaptación Social Femeniles, salvo uno que se ubica en Nogales.

“Deben de estar en un centro para mujeres porque las necesidades específicas de las mujeres, sus derechos humanos, reclaman necesidades distintas, reclaman instalaciones, condiciones precisas para atender por ejemplo la maternidad suponiendo que algunas de las mujeres pudieran ingresar en situación de embarazo”.

Detalló que municipios donde se ha recluido a la mayoría de las mujeres, son Obregón, Guaymas, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales.

Señaló que de las 385 afectadas, 238 fueron canalizadas a estas áreas de atención por delitos del fuero común y las 102 restantes fueron recluidas por ilícitos federales.

En dichas condiciones, aseguró que no hay garantía de que estas mujeres encarceladas por la comisión de algún delito, vayan a lograr la reinserción en la sociedad una vez cumplida su condena.

“Se están violando los derechos humanos de estas mujeres porque no hay garantía de readaptación, ya que están en instalaciones no propias, no adecuadas para atenderlas, por ejemplo en casos de maternidad o de desarrollo en su condena”.



Burgos Ochoa, mencionó que de las 385, 91 están recluidas en el Centro Femenil de Nogales, el resto se encuentran compartiendo instalaciones con reclusos varones, divididos únicamente por pabellones.

“91 mujeres estuvieron alojadas en el único centro pensado para mujeres privadas de su libertad en Nogales, el resto, 294 se encontraban en áreas adyacentes a los centros varoniles o en pabellones acondicionados en los mismos edificios, como es el caso de Ciudad Obregón”.

La investigadora de la Universidad Autónoma de México, Adriana Ortíz Ortega, realizó un proyecto de investigación en octubre de 2017, sobre los penales de Sonora, en el que descubrió que las reclusas de la entidad sufren aislamiento, no cuentan con soporte familiar y son estigmatizadas por el hecho de ser mujeres y delinquir.

Se convierten en madres recluidas en penales

De acuerdo con información del Sistema Penitenciario en Sonora, en total existen 10 mujeres que dieron a luz dentro de los penales, por lo que vivieron determinado periodo con sus hijos en prisión, mientras realizaban labores de maternidad como amamantar a sus bebés.

La cárcel en la que hay más mujeres en esta condición, es en el Cereso 1 de Hermosillo, con dos bebés y dos niños. En el penal de Guaymas se detectaron dos menores y en San Luis Río Colorado dos niños más.

Así como también en los penales de Ciudad Obregón y Nogales, con mujeres que se procrearon siendo internas en los Centros de Reinserción.

