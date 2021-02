Critica Álvarez Icaza violaciones a derechos humanos en Morelos

Morelos (La Silla Rota).- De visita en Cuernavaca para participar en el foro: "Derechos Políticos y Humanos" en el marco del proceso electoral 2018, Emilio Álvarez Icaza, coordinador de la iniciativa política "Ahora" aseguró que las crisis de legitimidad, violación a los derechos humanos y violencia en Morelos son escándalo nacional por lo que los ciudadanos deben buscar opciones que les inspiren confianza como los candidatos independientes.

TE PUEDE INTERESAR: 253 mujeres desaparecieron en Morelos durante el 2017

“Morelos es un caso paradigmático, es uno de los casos de un Gobierno con el mayor nivel de rechazo, el Gobierno de Graco Ramírez es antiejemplo de confianza ciudadana”, expresó.

Dijo que incluso es muy grave las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de periodistas en Morelos.

El caso de Morelos es un caso muy grave, en términos de ejercicio de derechos, de ejercicio inclusive para los propios periodistas, de poderes fácticos vinculados a la delincuencia que amenazan, vamos, es muy grave y por eso nos parece importante que Morelos tenga otro tipo de opción, no puede ser un caso paradigmático de corrupción desde el poder”, dijo.

El activista lamentó la actuación del gobierno de Morelos en el tema de las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, y Jojutla, al asegurar que la Fiscalía General del Estado las utilizó para desaparecer cuerpos como lo hace el crimen organizado.

“Cuando se empiezan a encontrar las fosas en lugar de mitigar, disminuir el dolor de los familiares de los desaparecidos, se hace todo un proceso burocrático que años después todavía no resuelven, vamos, yo me pregunto ¿por qué no le evita el dolor a las víctimas, si alguien yo escuché hace algunos meses una señora que decía ‘mira, yo voy a ir a Tetelcingo a ver si encuentro a mi cuñado, hace cinco años que desapareció’ ¿Y qué cree? Si apareció en esas fosas”, expresó.

En los casos de las fosas de Cuautla y Jojutla la Fiscalía General del Gobierno de Graco Ramírez actuó como lo hacen los narcos, agregó.

En Morelos ha sido un caso lamentable, no solo el caso de las fosas, donde hubiera esperado uno que un Gobierno encabezara la indignación, o sea el Gobierno de Morelos encabeza la negación y empieza a construir una narrativa de legitimación de fosas, donde la Fiscalía actuando como narcos”, dijo.

Álvarez Icaza dijo que ante las irregularidades que cometen los gobiernos, como el de Graco Ramírez, es importante que los electores tengan otras opciones políticas distintas a las tradicionales, y cuestionó que los candidatos independientes enfrenten requisitos más complejos que los partidos políticos.

“Lo que hemos encontrado incluso es una enorme resistencia para facilitar otro tipo de participación política que no sea la de los partidos, el trámite que se tiene que hacer para candidaturas independientes es más o menos aquel de los que tuvieron que hacer para cargar los ladrillos de la muralla china, o sea, es una condición de inequidad y desigualdad”, expresó.

Como ejemplo puso el del exsacerdote Antonio Sandoval, quien por no haber renunciado a sus votos cinco años antes del proceso electoral (como lo marca la Ley), sino solo tres, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) le negó el permiso para contender por la Gubernatura de Morelos.





Defensa por los derechos políticos del exsacerdote Antonio Sandoval

Respecto al caso de Antonio Sandoval, Álvarez Icaza anunció que la organización que encabeza analiza la posibilidad de llevar el caso del exsacerdote católico Antonio Sandoval Tajonar, a quien las autoridades electorales de Morelos le impidieron participar en la contienda por la Gubernatura de Morelos, a instancias internacionales.

Antonio Sandoval Tajonar se registró como aspirante independiente a la Gubernatura de Morelos, sin embargo, su registro fue rechazado debido a que los ministros de culto no pueden ser candidatos a un cargo de elección popular, a menos que renuncien a sus votos cinco años antes del proceso electoral.

Antonio Sandoval lo hizo solo tres años antes.

Sí hay una razón para regular la participación de quienes fueron ministros de culto o de quienes formaron parte de las fuerzas armadas, que es que el poder simbólico no se traslade a un manejo político y hay un tiempo perentorio, pero que ese tiempo no genere una condición de negación de derechos, una condición de discriminación en el ejercicio de los derechos políticos y civiles de esas personas”.

“Dentro de los derechos humanos hay un precepto fundamental que tiene que ver con los derechos políticos y una parte central de los derechos políticos es el derecho a votar y ser votado y que esos derechos se puedan ejercer en condiciones de igualdad y no discriminación”, expresó Álvarez Icaza.

El activista dijo que, al no permitirle participar a Sandoval Tajonar en la contienda por la Gubernatura, se violenta el derecho de los ciudadanos de Morelos a votar por él en las elecciones.

Lo que ahí se juega no solo tiene que ver con los derechos de una persona a votar y ser votado, por ejemplo en caso de ser votado, sino por lo que representa en términos del posible ejercicio de votar de otras personas, es decir, que pudiere llegar a la boleta un nombre como el de Antonio Sandoval, permitirle a ayudar a que muchas personas pudieran optar por esa opción, como la opción para recomponer el tejido social en Morelos, entonces ya no es solo un tema de Antonio Sandoval, de la iniciativa ahora o de quienes acompañan, sino la posibilidad de que miles de personas pudieran ejercer su derecho a votar en una boleta.

Antonio Sandoval (Foto. Héctor Raúl González)

“Pasa de un derecho de una persona a un derecho colectivo, pasa de un tema individual a un tema de orden colectivo”, dijo Icaza.

Por eso la organización que encabeza, añadió, analiza la posibilidad de llevar el caso de Antonio Sandoval a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Desde la iniciativa Ahora nosotros estamos revisando y acompañando este caso y estamos analizando la pertinencia de acudir, si no hubiere respuesta en las instancias mexicanas, a las instancias internacionales, como poder solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó.

wh