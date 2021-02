Vinculan a procesos a 34; entre policías y funcionarios

Cd. Victoria, Tam.- Por el delito de ejercicio ilícito de servicio público, 30 agentes de Tránsito y vialidad, así como cuatro funcionarios del mismo departamento del municipio de Matamoros, fueron vinculados a proceso.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado probó que los agentes de Tránsito y los funcionarios no se sometieron a los exámenes de evaluación y control de confianza que son requeridos al desempeñar labores de seguridad pública.

Los funcionarios sometidos a proceso son el secretario de Seguridad Pública en Matamoros, Marco Antonio "N"; el director de Tránsito y Vialidad, Carlos "N"; y su antecesor Guillermo "N"; así como la directora de Recursos Humanos, Erika Gloria "N".

Además de 30 agentes de Tránsito a quienes como medida cautelar el juez de Control dispuso la suspensión laboral hasta que finalice el proceso.

El juez dispuso un mes como plazo para el cierre de la investigación.

Los funcionarios y los agentes de Tránsito no acudieron al Sistema Nacional de Seguridad Publica para someterse a los exámenes de evaluación y control de confianza, no estar acreditados para desempeñarse en el cargo y no tener nombramientos formales.

Además de parte de la ciudadanía existían una serie de quejas por los abusos y atropellos de parte de los tránsitos quienes extorsionaban a los conductores.

El delito no es grave, por lo cual los imputados no se encuentran detenidos, ni pagaron fianza sencillamente fueron suspendidos de su función como agentes de Tránsito.

bl