Los videos del tifón Mangkhut que dejó 65 muertos

REDACCIÓN 17/09/2018 08:39 a.m.

El número de fallecidos en el sur de China a consecuencia del súper tifón Manghkut asciende a cuatro, mientras varias provincias del sureste del país comienzan a hacer balance de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico más grave que ha sufrido en su historia la urbe de Hong Kong.

La agencia oficial de noticias Xinhua informó hoy de que se ha confirmado la muerte de cuatro personas en la provincia de Cantón, tres de ellas en la capital provincial del mismo nombre por la caída de árboles y una más en Dongguan, por el colapso de materiales de construcción.

Tras causar alrededor de 65 muertos en Filipinas, el tifón alcanzó a las 17:00 hora local del domingo en la ciudad de Jiangmen (Cantón) con vientos de hasta 162 kilómetros por hora, según la estación meteorológica provincial.

Horas antes, el fenómeno meteorológico había llegado a unos 100 kilómetros por hora a su paso por Hong Kong, una de las ciudades más afectadas, donde ocasionó al menos 213 heridos y cuantiosos destrozos en la excolonia.

La tormenta más intensa en la historia de Hong Kong arrancó unos 1,500 árboles y esta jornada la urbe limpia los destrozos para volver a la normalidad.

El secretario de Seguridad, John Lee Ka-chiu calificó los daños como "graves y extensos" y dijo que el número de llamadas de ayuda o informes de lesiones fue hasta cinco veces más alto que cuando el tifón Hato azotó Hong Kong en agosto del año pasado.

Según señala hoy el diario South China Morning Post, la ciudad estuvo durante diez horas con la señal de advertencia más severa mientras "los edificios de gran altura se balanceaban, las ventanas se rompían y los andamios se desprendían de los rascacielos".

IMPRESIONANTE... una recopilación de imágenes de lo que se ha vivido en las últimas horas en varias regiones de #HongKong por los efectos del súper tifón #Mangkhut pic.twitter.com/uVyykTxgnd — Julio César Cano (@JulioCesar_Cano) 16 de septiembre de 2018

Leer también en La Silla Rota: Tifón "Mangkhut" devasta Filipinas y deja decenas de muertos

El transporte público se suspendió durante el domingo y hoy todavía están interrumpidas varias líneas de autobuses mientras que los vuelos del Aeropuerto Internacional de Hong Kong, que fueron cancelados durante el fin de semana, poco a poco han comenzado a reanudarse.

La primera oleada del súper tifón #Mangkhut ya es tan violenta que incluso ha arrancado un árbol y ha hecho caer a los transeúntes. #China #Sociedad pic.twitter.com/aU85XBm5q0 — CGTN en Español (@cgtnenespanol) 16 de septiembre de 2018

Como consecuencia de los fuertes vientos, que en Hong Kong alcanzaron una velocidad de 175 kilómetros por hora, hubo niveles récord de marejadas ciclónicas, con inundaciones que alcanzaron sus niveles más altos desde 1904.

Las zonas más afectadas fueron Quarry Bay y Tai Po Kau, con oleadas de hasta 2,35 metros y 3,38 metros respectivamente.

Según un oficial citado por el South China Morning Post, "Mangkhut fue un ciclón tropical altamente destructivo" y "le trajo a Hong Kong una marea de tormenta que rompió récords ya que fue más severa que las traídas por el tifón Wanda y el tifón Hope".

El responsable de seguridad indicó que entre 1,400 y 1,500 personas buscaron refugio en albergues y la policía recibió 20.000 llamadas de ayuda el domingo. En algunos lugares como Cheung Chau y Heng Fa Chuen todavía continúan sin agua ni electricidad.

En la China continental, hasta la noche de ayer más de tres millones de personas fueron evacuadas a albergues en la provincia de Cantón mientras que en la vecina región autónoma de Guangxi alrededor de 228,000 personas fueron evacuadas y 98 vuelos fueron cancelados en Nanning, la capital de la región.

Según el Centro Meteorológico Nacional, Mangkhut ingresó en Guangxi moviéndose hacia el noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Mientras, las centrales nucleares operadas por la Corporación General de Energía Nuclear (CGN) de China en Cantón y Guangxi resistieron sin problemas al tifón.

En la ciudad de Macao, que tuvo que cerrar todos sus casinos, 20,000 hogares tuvieron cortes de electricidad, varias carreteras se inundaron y al menos 17 personas resultaron heridas.

Starting a thread of various videos today in HK and Shenzhen as the world´s strongest storm #TyphoonManghkut wiping our cities. (Videos are not mine but collected from messages doing the rounds w WhatsApp and WeChat) pic.twitter.com/FXU5ITrFqN — Jen Zhu (@jenzhuscott) 16 de septiembre de 2018

East side of HK. Water surge #TyphoonManghkut pic.twitter.com/Q0HR0n6Fn3 — Jen Zhu (@jenzhuscott) 16 de septiembre de 2018

LEA TAMBIEN El tifón más fuerte de en 25 años golpea Japón (VIDEO) El aeropuerto internacional de Kansai en Japón quedó repentinamente engullido por el mar

LEA TAMBIEN Tras tifón, sismo sacude norte de Japón y deja 9 muertos El sismo sorprendió a los residentes de la isla a las 3:08 hora local y castigó al norte de Japón

cmo