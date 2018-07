Belinda despierta envidias tras presumir su diminuta cintura

REDACCIÓN 24/07/2018 01:56 p.m.

Belinda despertó cientos de envidias al presumir su diminuta cintura en una sensual, la imagen generó polémica y sus seguidores se dividieron en opiniones; unos se enamoraron, otros la criticaron.

De acuerdo con Vanguardia, Belinda compartió dos fotografías en la que presume su delgada cintura y abdomen plano.

???????????? Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 23 Jul, 2018 a las 10:28 PDT

La cantante publicó un par de fotografías en las que aparece con una falda larga y top que dejó al descubierto su figura, que provocó la admiración de algunos y la envidia de otros.

Los halagos

"¡Qué hermosa te ves con ese vestuario, el cual resalta tu bella figura", "Hermosa", "La mujer más guapa del mundo", "¡Qué bonito abdomen!", comentaron.

Las envidias

"No manches estas reteflaca se ve la ropa sola eske si estas altísima y flaquisima te ves mal ...recomiendo engordes pokito te veras súper mejor esa flacura no inventen este del lo mas horrible", "parece una escoba no inventen ami no me gusta estar así se ve askerosa", "opino lo mismo está esquelética xdxd",

