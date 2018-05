VIDEOJUEGO

Active Shooter, el videojueo que escandaliza a EU

Los jugadores pueden elegir entre ser policía o francotirador de una masacre en escuela estadounidense

REDACCIÓN 30/05/2018 06:24 p.m.

En los últimos días políticos como el senador Bill Nelson y los familiares de la víctima repudiaron el videojuego (Foto tomada Web)

El videojuego "Active Shooter" permite al jugador simular una matanza en una escuela estadounidense lo que ha causado indignación en dicho país. Algunos políticos, padres de víctimas de la matanza en el centro escolar de Parkland, Florida ( Febrero) y de la matanza de Santa Fe, Texas (hace una semana) han arremetido en contra del videojuego que tiene prevista su venta el 6 de junio.

Los medios de comunicación que tuvieron acceso al adelanto del juego comentaron que los jugadores pueden elegir formar parte del grupo especial de la polícia (SWAT) o ser el francotirador.

Desde que mi hija murió en un tiroteo en la escuela, he visto y oído muchos horrores. Este juego es uno de los peores

, indicó en un mensaje de Twitter, padre de una adolescente muerta en el tiroteo de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland el pasado febrero, en el que fallecieron 17 personas y otras 15 resultaron heridas . Guttenberg hizo un llamado en redes sociales a ponerse en contacto con la compañía para que lo retirara.

En los últimos días, la indignación de políticos como el senador Bill Nelson y familiares de las víctimas repudiaron el videojuego y crearon una petición de firmas para evitar la comercialización.

El juego, que ya fue retirado por las criticas, fue desarrollado por Grupo Acid Publishing Group y se pensaba comercializar en la plataforma digital Steam para jugar online con un costo entre 5 y 10 dólares. El martes, l a plataforma web del videojuego anuncio que no comercializaría más videojuegos de Acid. En un comunicado publicado por The New York Times

No es la primera vez que un juego de este tipo causa indignación en los norteamericanos hace más de una década Danny Ledonne creo un videojuego "Super Columbine Massacre RP" dedicado a la matanza de Columbine, que dejo 15 muertos en un instituto de la localidad de Colorado en 1990.

