"Tsunami de hielo" sorprende a Nueva York

REDACCIÓN 25/02/2019 05:31 p.m.

Un poco frecuente fenómeno natural al que se refieren como "tsunami de hielo" causa afectaciones en el noreste de Estados Unidos.

Fuertes vientos combinados con una tormenta invernal provocaron una marejada de gruesos bloques de nieve en algunas zonas del estado de Nueva York cercanas al río Niágara y al lago Erie, según reportan medios locales.

@NiagParksPolice advising that @NiagaraParks Roads Department closing Niagara River Parkway near Mathers Arch. Strong winds blowing ice over the retaining wall from the lake. Drive with caution. Video courtesy @NiagRegPolice Insp. Garvey.... pic.twitter.com/RdXh5HYxfx

La policía del Parque Estatal Niagara Falls alertó a través de Twitter del "tsunami de hielo" y reportó el cierre de varios tramos de carretera en la región.

"Fuertes vientos están arrastrando hielo sobre el muro de contención del lago. Maneje con precaución", advirtió.

This ice tsunami is one of the craziest things I've ever witnessed. Starting to bulldoze trees and street lamps. #onstorm #onwx #forterie #windstorm #windstorm2019 #seiche #iceshove #icetsunami @ReedTimmerAccu @NWSBUFFALO @EC_ONweather @weathernetwork pic.twitter.com/SHj8jXCDqI