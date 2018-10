Theresa May sorprende con otro baile y la Red no perdona (VIDEO)

REDACCIÓN 03/10/2018 11:42 a.m.

La primera ministra británica, Theresa May, participó este miércoles en la conferencia anual que celebra el Partido Conservador del Reino Unido en la ciudad de Birmingham. La mandataria sorprendió a todos los presentes al aparecer en el escenario bailando al ritmo de la popular canción 'Dancing queen' del legendario grupo sueco Abba.

May no dudó en repetir su característico estilo 'robótico' de baile, que ya ha sido apodado el 'Maybot'. La primera ministra mostró por primera vez sus rígidos movimientos durante un reciente viaje a África.

Igual que en las primeras dos ocasiones, los internautas no perdonaron a May y se burlaron de la líder británica en las redes lamentando que¬†"arruinara" el gran éxito musical de los años 70.

Just watched the video of Theresa May moving like a reanimated corpse to ABBA's Dancing Queen. pic.twitter.com/cxoKh1fxyd