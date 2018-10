CDMX

"Nos tomaron el pelo", fallas y retrasos en Agua A Tu Casa

En los tres años de existencia del programa Agua a Tu Casa, el presupuesto que ha recibido es de 52 millones 953 mil 554 pesos

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ / ILSE RODRÍGUEZ / YOSELIN GÁMEZ 22/10/2018 07:57 p.m.

"¿Para qué hacen ese tipo de obra si no están capacitados para hacer ese tipo de cosas y gastan nada más muchísimo dinero? Cuando vino el señor Mancera yo no estaba, si no yo al señor le hubiera dicho '¿a qué viene usted a inaugurar una cosa que no está funcionando?", se cuestiona la señora Evelia, vecina de la Unidad Habitacional Los Rojos, en la delegación Venustiano Carranza.

En su edificio el gobierno capitalino instaló en 2017 dos contenedores para recabar agua de lluvia y residual. Pero a la fecha, asegura, no sirven.

En este lugar el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera realizó un Facebook Live para presumir la instalación del sistema en abril del año pasado. "Imagínese: aquí hay 550 personas beneficiadas, toda el agua que se pueden ahorrar con esto, es un beneficio de economía a las familias y toma de conciencia para la familia", aseguró en la transmisión el mandatario.

El programa que nació en 2016 forma parte de la Estrategia de Resiliencia de la administración capitalina. Funciona a través de la instalación de tecnologías de captación pluvial y de purificación, así como tratamiento de agua residual, y tiene entre su población objetivo a personas que habitan en zonas con carencia de agua o de mala calidad.

De acuerdo con el sexto informe del jefe de gobierno de José Ramón Amieva, el programa incluye la instalación de sistemas de captación pluvial y filtros de agua para tarjas. Según el mismo documento, en los tres años de existencia del programa, el presupuesto que ha recibido es de 52 millones 953 mil 554 pesos.

El sexto informe revela que durante el primer año del programa se le destinaron 22 millones 953 mil 682 pesos; para el 2017, el monto fue de 14 millones 999 mil 872 pesos, y para este año su presupuesto programado es de 15 millones de pesos.

El informe señala que como parte de Agua a Tu Casa en 2016 se instalaron 485 Tlaloques -nombrados así en honor al dios azteca de la lluvia Tláloc-, y 11 mil 110 filtros purificadores; en 2017 se instalaron 380 sistemas y 10 mil 662 filtros. Sin embargo, no se informaba de cuántos sistemas de captación habrá para este año, aunque sí se tenía previsto que para el 15 de septiembre "se habrán instalado 7 mil 943 tecnologías para purificación del agua y para diciembre 10 mil adicionales", es decir, filtros.

La realidad es que en 2018 no se instaló ninguno.

La Silla Rota recorrió varias unidades habitacionales de dos delegaciones, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, y encontró que en muchos de ellos los sistemas están en desuso por fallas, porque nunca funcionaron, o porque les faltan piezas.

Desorganización en instalación

Arturo Guillén, habitante de la Unidad Habitacional San Pablo Xalpa, en Azcapotzalco, coincide con los colonos de la delegación Venustiano Carranza sobre los resultados del sistema.

Desde el principio vi que esto era buena idea, pero nunca se hizo bien. Los chavos vinieron a poner esto, empezaron a ver dónde se pone la luz, y yo les decía '¿qué no vienen los de la Luz (CFE) a instalar?'; no, nosotros, nos decían. Y jalaron aquí abajo así nada más un hoyito, y quedó mal el trabajo", afirma mientras señala el tanque que está en su unidad.

"No funcionó nada, desde que inició no funcionó, lo que quiero es que si ya está puesta pues que funcione como debe de ser".

Juan, habitante de la unidad habitacional San Pablo Xalpa en Azcapotzalco, es uno de los "beneficiarios" del programa El Agua a Tu casa. Pero desde un inicio, dice, él no estuvo de acuerdo en que el sistema de captación pluvial fuera instalado debido a que este se puso afuera de su hogar. "Vino un señor mandadera de él (Mancera) y a fuerza me lo puso. Pedí que lo pusieran más adelante y así no me perjudica pero aquí es mi paso".

El señor de la tercera edad comenta que tiene una hija con una discapacidad. El Tlaloque está a escaso metro y medio de la entrada de su hogar y este le ha quitado el acceso a una rampa que mandó construir para poder tener paso con una silla de ruedas.

Rafael Viurquez, vecino de la unidad Los Rojos, dice que primero funcionó un poco, con poca presión, pero luego empezaron los malos olores. "El que capta agua de residuos digamos lo que es lavabo, taza y todo eso, nunca nos explicaron que se iba a percibir el olor echado a perder, como si hubiera paso de drenaje por aquí. Hubo un tiempo en que apestaba demasiado un olor que subía hasta el sexto piso", explica.

Por esta razón, coinciden los vecinos, preferirían que les retiraran el sistema instalado.

No hubo este año

El gobierno de la Ciudad de México retrasó este año la entrega de sistemas de captación de agua de lluvias conocidos como Tlaloques que forman parte del programa Agua a Tu Casa, y entregará los mil que tenía planeado dar este año hasta noviembre y diciembre, cuando ya haya pasado la temporada de lluvias y después del megacorte de agua del 31 de octubre al 3 de noviembre.

El motivo del retraso es que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) que opera el programa pidió recursos a la Federación, y estos apenas serán bajados, dijo a La Silla Rota el Director de Enlace Administrativo de la Subsecretaria de Participación Ciudadana de la dependencia, Luis Santiago.

Derivado de las atenciones que hemos dado a Agua a tu casa con la entrega de más de 11 mil filtros y tandeo de agua para contingencias que hemos tenido, se buscó la opción de poder bajar recursos federales para la adquisición de sistemas de captación pluviales para poder atender con más recursos y a más población. Dichos recursos ya están autorizados por parte de la Sedesol para poder hacer la entrega de tlaloques en noviembre y diciembre", informó el funcionario.

Reconocen fallas

Alejandro Piña, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, compareció este lunes ante el congreso local y habló sobre las fallas del programa.

"Evidentemente los resultados que se tiene de ello aún están siendo revisados, es una estrategia muy joven, tiene muy poco tiempo de implementarse, por supuesto buscamos que sea un beneficio permanente quien reciba este tipo de apoyos, evidentemente dependerá del cuidado, del mantenimiento que dé de estos contenedores, de sus sistemas que son instalados en su hogar para resolver el parte", comentó al ser cuestionada por las fallas que reportan vecinos de distintas colonias.

Ha costado trabajo por ejemplo en algunos otros sistemas que se han colocado en unidades habitacionales, lo que ha faltado ahí siendo autocríticos, es quizá un trabajo de mayor compenetración con la comunidad, socializar un poco más este tipo de proyectos para que puedan apropiarse", agregó.

