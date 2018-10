Los videos más impresionantes del huracán Michael (VIDEOS)

REDACCIÓN 10/10/2018 06:49 p.m.

El huracán Michael, al que el gobernador de Florida tildó de "monstruoso", tocó tierra cerca de México Beach, Florida EU.

Desde la Estación Espacial Internacional, la NASA transmitió el miércoles al mediodía la vista panorámica del huracán Michael desde el espacio.

El fenómeno pasó rápidamente de una depresión tropical el fin de semana a una poderosa tormenta de categoría 4 la mañana del miércoles

Los videos del huracán Michael

New construction just collapsed in front of me in Panama City Beach from #hurricanemichael !!! It is going bad fast! pic.twitter.com/CG5R8jcUuf

A look at what houses in #Mexico Beach, #Florida look like right now. This is a follow up from the previous clip posted. They are now submerged and were no match for #HurricaneMichael (via Tessa Talarico) #Hurricane #Michael #HurricaneMichael2018 pic.twitter.com/GJENrhFJha