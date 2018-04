Los Ángeles Azules ponen a bailar a Justin Bieber (VIDEO)

REDACCIÓN 15/04/2018 01:53 p.m.

El día de ayer los Ángeles Azules, ofrecieron su primer gran concierto en el enigmático Festival de Coachella.

Entre los invitados a la ceremonia se encuentran modelos, socialités y otros famosos de Hollywood, como Justin Bieber quien fue captado bailando una canción de la famosa agrupación mexicana.

OH MY GOD HE WAS DANCING TO LOS ANGELES AZULES IM SCREAMING pic.twitter.com/YcSzrJAWZX