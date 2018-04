Gran incendio cerca del Estadio Olímpico de Londres (VIDEO)

REDACCIÓN 01/04/2018 06:37 p.m.

Un incendio de gran magnitud tiene lugar en Stratford, Londres (Reino Unido), según ha confirmado los Bomberos de la capital británica. El fuego ha consumido un almacén cercano al Estadio Olímpico, según afirmaron los oficiales citados por Express.

El siniestro tiene lugar este domingo cerca de la orilla del río Lea al lado opuesto del estadio, hogar del equipo de fútbol West Ham

There's a big fire in Hackney Wick / Bow area... looks like a derelict warehouse but it's right next to a church pic.twitter.com/i0cQIpDLv9