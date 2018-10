LAS CLAVES

"El Chapo" Guzmán, el "Al Capone" mexicano, a juicio

El 5 de noviembre próximo comenzará en Nueva York el proceso contra el narcotraficante

JOSÉ GUADERRAMA 23/10/2018 09:00 p.m.

El próximo 5 de noviembre iniciará el juicio para el capo más perseguido en la historia de México y ahora encarcelado en Brooklyn, Nueva York. Designado el Enemigo Público Número 1 de Estados Unidos, como en algún tiempo lo fue el jefe de la mafia de Chicago, Al Capone.

¿A qué se enfrenta realmente "El Chapo"? ¿De qué se le acusa? ¿Quiénes son los personajes clave en su proceso? ¿Puede "El Chapo" pactar con el gobierno de Estados Unidos?

LA SILLA ROTA desmenuza para ti todos los elementos que están en juego.

Una parte de la historia se resume en declaraciones del abogado Rob Heroy para la BBC de Londres: "Para ambos lados es duro", dijo quien fuera asistente de un fiscal de distrito en Carolina del Norte.

"No sé si alguna vez hubo una acusación a alguien de escala tan grande en Estados Unidos. No se me ocurre. Si hubieran traído a Pablo Escobar sería otra historia, pero no lo trajeron. Y me sorprende que hayan traído a ´El Chapo´ Guzmán", agregó Heroy comparando a Guzmán con el fallecido líder narco colombiano.

En términos generales el juicio de "El Chapo" se reduce a cuatro aspectos: las acusaciones, la seguridad, los testigos y la defensa.

LOS CARGOS

El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán tiene cargos en la ciudad de Nueva York de asociación delictuosa para importar y posesión con la intención de distribuir cocaína y de homicidio.

La Corte Federal del Distrito de Brooklyn abrió un caso contra Guzmán Loera desde 2009 por conspiración para transportar cocaína desde México hacia la Unión Americana.

El 19 de enero de 2017, "El Chapo" fue entregado a autoridades estadounidenses en extradición luego de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito rechazara las demandas de amparo 302/2016 y 306/2016.

Pero la solicitud de extradición se sustenta en cargos de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla en el vecino país del norte, así como homicidio ante las cortes federales del Distrito Oeste de Texas y del Distrito Sur de California.

Además tiene pendientes acusaciones en Nueva York, California, Texas, Arizona, Illinois y Florida por lavado de dinero, extorsión, sobornos, secuestro, tráfico de armas y homicidio.

Expertos creen que por la importancia del caso y la gravedad de los cargos, un acuerdo favorable para "El Chapo" es poco probable.

El gobierno de Estados Unidos decidió retirar seis de los 17 cargos de los que acusa a Joaquín "El Chapo" Guzmán, en una maniobra que reducirá el juicio.

La fiscalía decidió retirar seis de los delitos de narcotráfico que pesan sobre el sinaloense, correspondientes a la distribución de más de seis mil 556 kilos de cocaína a territorio estadounidense entre 2006 y 2014.

Las fiscalía, en la decisión presentada ante el juez Brian Cogan a través del sistema de comunicaciones judiciales, argumentó que tomó la decisión de sacar esos cargos de la acusación en "un esfuerzo de optimizar el caso" y acelerar su resolución.

Eso supondrá que se reducirá el tiempo de duración del juicio, pues ahora serán menos de los hasta cuatro meses que estaba previsto que pudiera durar.

Además de esos seis delitos, el gobierno decidió reducir de 94 a 29 las violaciones dentro de la acusación de pertenencia continuada a una organización criminal, principal acusación para el considerado líder del cártel de Sinaloa.

Con esta reducción, el gobierno no intentará demostrar algunos de los principales vínculos de "El Chapo" con cárteles de todo el continente, y el envío de cifras astronómicas de droga hacia territorio estadounidense entre 2003 y 2014.

La fiscalía retiró la acusación de alianza con la colombiana Organización Don Lucho para la distribución de más de 122 toneladas de cocaína; además de la distribución de 25 toneladas para otros proveedores sudamericanos.

Asimismo, desestimó perseguir al Chapo por la importación y distribución de 740 kilos de cocaína y 78 kilos de heroína en jurisdicciones estadounidenses diferentes a la del distrito este de Nueva York, donde será juzgado.

Guzmán Loera todavía tendrá que hacer frente a la acusación de pertenencia a banda criminal; ocho delitos de fabricación, importación y distribución de cocaína y otras drogas; uso de armas de fuego; y lavado de dinero. Por cualquiera de ellos podría ser sentenciado a cadena perpetua.

LA SEGURIDAD

Tener en prisión a "El Chapo" Guzmán ha sido un dolor de cabeza para las autoridades de Nueva York. Internado en una prisión de máxima seguridad en Manhattan, en lo que se llama 10 South del Centro Correccional Metropolitano –que llaman impenetrable-, Guzmán Loera sólo tiene derecho a que le visiten sus abogados y sus hijas de 7 años.

Cada mes, Guzmán recibe dos llamadas telefónicas de 15 minutos con su madre y su hermana, a las que el gobierno escucha mediante micrófonos.

Se prevé que el juicio dure al menos cuatro meses, pero ello implicará un dolor de cabeza para quienes viven en Nueva York.

Cada vez que debe acudir a la Corte, situada en el distrito de Brooklyn, "El Chapo" es trasladado desde Manhattan en medio de un enorme dispositivo de seguridad.

La defensa de Guzmán planteó en agosto la posibilidad de que se habilite una celda para el acusado en el juzgado o en un edificio próximo, pero ello aparentemente no es del agrado ni de la fiscalía ni del juez a cargo del caso.

La preselección de los testigos inició a mediados de agosto, por orden del juez Brian M. Cogan, con un cuestionario de 120 preguntas a 650 personas que podrían participar. Además todos sus nombres se mantendrán en anonimato y "El Chapo" no podrá verlos.

Algunas de las preguntas que se mencionan en el cuestionario son si saben qué es el cártel del Pacífico, cuáles son sus opiniones sobre la legalización de las drogas, así como si han sido víctimas de amenazas por grupos de narcotraficantes.

Se espera que las sesiones sean de lunes a jueves en horarios de 10:00 horas hasta las 17:00 horas, aunque por motivos de seguridad las condiciones podrían variar.

Además, el gobierno de Estados Unidos expresó su temor de que miembros del cártel de Sinaloa se camuflen entre los medios de comunicación, ya sea con credenciales falsas o extorsionando periodistas en su favor, durante la fase de selección del jurado que juzgará a "El Chapo".

Casi desde el inicio del proceso judicial, la fiscalía estadounidense ha intentado exponer los peligros que trae consigo el presunto capo sinaloense. La más reciente petición del gobierno afecta a la prensa internacional que está cubriendo el caso, que empieza su fase final el próximo 5 de noviembre.

"Dado el intenso interés en este caso por la prensa extranjera, el gobierno está preocupado que individuos trabajando en nombre de los socios del acusado puedan intentar ganar acceso al proceso de selección del jurado bajo el aspecto de ser un miembro de la prensa", expuso la fiscalía en su último documento judicial.

LOS TESTIGOS

El primero en la lista de posibles testigos es Dámaso López Núñez, "El Licenciado", compadre de Guzmán Loera, pieza clave en la primera fuga de "El Chapo" del penal de Puente Grande en 2001.

López Núñez quedó, según autoridades mexicanas, al mando del Cártel de Sinaloa tras la extracción de Joaquín Guzmán. También protagonizó una disputa interna contra "Los Chapitos", hijos de "El Chapo", por el liderato de la organización criminal.

"El Licenciado" fue detenido el 2 de mayo de 2017 en un lujoso departamento de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, para luego ser extraditado.

Otro de los que testificarían contra el líder del Cártel de Sinaloa es otro Dámaso, se trata de Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", hijo de "El Licenciado" y ahijado de Guzmán Loera.

Tras la detención de su padre, López Serrano se entregó a las autoridades estadunidenses, donde colaboraría para que su sentencia sea menor, entre sus "colaboraciones" estaría declarar contra su padrino.

Vicente Zambada, "El Vicentillo", es otro de los que hablarían para hundir a "El Chapo".

Hijo mayor de otro de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, Vicente era el operador logístico de la organización criminal importando toneladas de cocaína de Centroamérica a Estados unidos.

Trasladaba la "mercancía" en barcos, aviones, submarinos, trenes, camiones y automóviles.

Fue detenido en 2009, también en la Ciudad de México para luego ser extraditado a tierras norteamericanas, donde aceptó sus culpas y será sentenciado a finales de este año, donde se calcula recibirá 10 años de prisión.

Desde que arribó a Estados Unidos, Vicente Zambada ha colaborado con las autoridades para golpear al Cártel de Sinaloa.

Un viejo conocido de Guzmán Loera, también se encuentra en la lista de los "narcotestigos", se trata de Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo".

Alfredo era socio de "El Chapo" hasta que fue detenido en 2008, tras una supuesta traición de Guzmán Loera. Dicha captura provocó la fractura entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, convirtiéndose en enemigos letales.

"El Mochomo" fue extraditado y condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas. Beltrán Leyva estaría encantado de testificar contra Guzmán Loera.

No todos son mexicanos, hay capos de la droga que hablarían sobre los inicios de "El Chapo" y sus nexos con la mafia colombiana.

Entre ellos aparece Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta", ex líder del cartel Norte Del Valle, detenido en Estados Unidos y quien anteriormente ha colaborado en juicios contra miembros del cártel de Sinaloa.

Un par más podrían declarar contra Guzmán Loera: los hermanos gemelos Pedro y Margarito Flores.

Ambos distribuían cocaína de México a Estados Unidos, con un perfil muy bajo, hasta que decidieron colaborar para las autoridades estadunidenses y traicionar a "El Chapo", como consecuencia de la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Los gemelos no sólo hablaron de la organización criminal con la DEA, sino también grabaron una conversación con Guzmán Loera la cual lo incrimina.

LA DEFENSA

Con el paso del tiempo la defensa de "El Chapo" Guzmán se ha fortalecido. En principio el capo aseguraba carecer de fondos para pagar un abogado, por lo que se le asignaron dos defensores de oficio: Michelle Gelernt y Michael Schneider.

Sin embargo, las personalidades principales son Eduardo Balarezo y Jeffrey Litchman. El segundo es particularmente conocido por sacar de la cárcel a John Angelo Gotti, líder del clan Gambino.

Lichtman había planteado en un inicio unirse a la defensa, pero se retiró luego de que el gobierno de Estados Unidos insistiera en que decomisaría incluso los pagos a los abogados tras el juicio.

"Todos llegamos a un acuerdo y lo resolvimos", dijo Lichtman en agosto pasado. "Se tomó un tiempo".

Lichtman dijo en ese entonces que se ha estado reuniendo regularmente con "El Chapo y evitó decir exactamente cómo se le está pagando, pero confirmó que ha recibido al menos un pago. Dijo que todavía no hay garantía de que el gobierno no se quede con el dinero.

Si bien "El Chapo" es supuestamente es multimillonario, durante los primeros meses posteriores a su extradición de México el 19 de enero de 2017, Guzmán Loera estuvo representado por defensores públicos, pagados por los contribuyentes de los Estados Unidos. El narcotraficante inicialmente afirmó que no tenía dinero para los abogados, y luego la cuestión de si se podía pagar a los abogados privados sin que el gobierno confiscara el dinero complicó aún más la situación.

EMMA CORONEL

Emma tenía novio cuando conoció en una fiesta a "El Chapo". Ella sólo tenía 17 años, pero aun así le inspiró confianza. Un año después, cuando ella participó en un certamen de belleza y siendo él prófugo se volvieron a ver.

El día que Emma cumplió 18 años se casaron. A la boda asistieron únicamente familiares, además, Coronel dijo que no se fueron de luna de miel.

"El Chapo" la mandó a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación, aunque nunca la ha ejercido.

Luego de que fue nombrado el hombre más buscado en el mundo, sólo se veían los fines de semana y a veces pasaban meses sin encontrarse.

Cuando nacieron sus hijas ella sintió miedo y se empezó a preocupar más, por la vida que llevaban.

En la última audiencia, el 11 de octubre pasado, no estuvo presente y los rumores aumentaron sobre la posibilidad de que lo hubiera abandonado. Emma Coronel no ha dicho nada todavía.





