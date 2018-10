JUSTICIA

Cuando denunciar no sirve de nada

María pasó dos días en el MP tras ser víctima de robo de autopartes y señalar a los responsables; los implicados salieron libres en tres días

ANTONIO NIETO 29/10/2018 08:30 p.m.

Una capitalina fue testigo de cómo cuatro individuos robaban las llantas de su automóvil, y también fue testigo de cómo, luego de ser detenidos, los sospechosos quedaron en libertad.

Los hechos tuvieron lugar el 18 de octubre pasado, en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

Eran las 4:37 horas cuando los ladrones quitaron la llanta del lado del copiloto de un Kia Forte 2019. En su lugar colocaron un ladrillo. Inmediatamente hicieron lo mismo con la llanta trasera de ese mismo lado.

Pusieron las llantas y los rines en la cajuela de un Jetta blanco, pero videocámaras de una casa captaron el ilícito.

En las grabaciones, en poder de LA SILLA ROTA, se observa que, tras guardar las llantas en la cajuela del Jetta, el conductor acelera y los delincuentes se alejan caminando.

La víctima también observó lo sucedido, de acuerdo con su declaración ministerial, asentada en la carpeta que se omite por seguridad.

Desde la ventana de su domicilio comenzó a gritar por auxilio. Posteriormente llamó al 911 y 5 minutos después arribó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-CDMX).

Con ayuda de operadores del C2 Norte, los sospechosos fueron arrestados 15 minutos más tarde.

Fueron identificados como Luis Alberto, Daniel, Uriel y Jesús Antonio. Todos ellos fueron reconocidos por la afectada en la agencia del Ministerio Público de GAM-4.

Inclusive las llantas hurtadas fueron recuperadas y presentadas como evidencia, según consta en la indagatoria.

Así, los cuatro fueron enviados ante un juez de control imputados por robo de autopartes.

Había videos, el testimonio de la víctima y la puesta a disposición de los policías que aseguraron las llantas robadas; sin embargo, el 20 de octubre el juez decretó la libertad de los detenidos al no calificar de legal su arresto.

LA SILLA ROTA solicitó una postura al Tribunal Superior de Justicia local (TSJ), pero hasta el momento no han dado respuesta.

El jueves 25, una camioneta Mazda CX-3 azul amaneció sobre cuatro piedras, pues de igual modo le fueron quitadas las llantas.

Mientras tanto, en la Procuraduría capitalina (PGJ-CDMX) informaron que el Ministerio Público ya fue instruido para, conforme obtenga más indicios, solicitar a un juez ordenes de aprehensión contra los cuatro liberados.

Irregularidades desde el momento de denunciar hasta audiencia de control

Carmen -cuyo nombre fue cambiado por seguridad- vivió en carne propia la serie de anomalías que puede pasar cualquier ciudadano para obtener justicia.

En entrevista con LA SILLA ROTA, la mujer relató cómo le robaron dos llantas a su coche, lo cual quedó videograbado, la detención de los probables responsables y su posterior liberación.

Pero desde el momento en que denunció se topó con irregularidades.

“Cuando ya les di mi declaración, me dice la MP: `señora, ¿sabe qué? Tenemos un problema, lo que usted dice no coincide con el arresto, con todo lo que se hizo, vamos a cambiar los tiempos; la MP cambió la hora de que ellos (los sospechosos) llegaron a mi casa y a qué hora llegamos a la delegación, lo que sí me extrañó, pero ella me dijo que era lo mejor.

“La entrega de mi carro me llevo dos días perdidos de trabajo. Al día siguiente recibir una llamada a las 11:30 horas, donde me dicen que tengo que presentarme en Xochimilco (Reclusorio Sur) porque tenía audiencia. Cuando llego me dicen que la audiencia ya empezó sin mí”, expresó la víctima del robo.

Ya afuera de la sala, la mujer recalcó que le marcaron 30 minutos antes de que comenzara la audiencia de control de detención, pero aún así el juez no la dejó entrar.

“Pero yo soy la parte afectada, cómo es posible que hayan empezado sin mí”, se quejó la denunciante, pero minutos más tarde le confirmaron que los detenidos por el hurto habían sido liberados.

Le indicaron que la liberación pudo haber respondido a que los imputados fueron golpeados, no les leyeron sus derechos, o los tiempos entre la captura y su presentación al MP no coincide, es decir, que superó el tiempo razonable para hacer la puesta a disposición, estipulada en la ley.

“Me siento frustrada, impotente; estoy casi segura que el MP les pidió dinero a estas personas para que salieran libres y además, cuando uno llega a la Delegación, en lugar de sentirse protegida, uno se siente como si fuera ignorante, que las leyes no sirven para nada y la frustración es que ellos siguen en la calle y siguen robando”, señaló la afectada.

La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) reconoce que en las colonias Doctores, Buenos Aires y Peralvillo, se lleva a cabo la compra-venta de lo robado, incluso en las banquetas.

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Transformación (Canacintra), se estima que el 15% de las autopartes que se venden en México, son de procedencia ilícita.

De enero a julio de 2018, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), recibió 5 mil 986 denuncias por robo de autopartes y 5 mil 623 por robo de vehículo.

Datos de la SSPCDMX revelan que en el mismo periodo se han detenido a 900 personas por robo de autopartes.





