VENEZUELA

Concierto: Venezuela Aid Live

REDACCIÓN 22/02/2019 01:48 p.m.

El concierto "Venezuela Aid Live", que fue convocado por el multimillonario Richard Branson, comenzó a las 11.00 hora local de este jueves (16.00 GMT) en el lado colombiano del puente fronterizo de Tienditas con los himnos venezolano y colombiano y entre los aplausos de decenas de miles de personas que acudieron a la cita.

La primera artista en el escenario fue la venezolana Reymar Perdomo, que con la canción "Me fui", desató la histeria entre los asistentes ya que ese tema está considerado el "himno de la indignación" por la situación del país.

"A partir de este momento nuestro país va ser diferente y libre. Venezuela es mucho más que petróleo", manifestó por su parte uno de los presentadores del espectáculo.



Perdomo, que abandonó el país hace un par de años por la escasez de alimentos y medicinas, manifestó: "Gracias por convertir esta canción en el himno de la inmigración venezolana. ¡Qué viva Venezuela!".

La multitud la recibió con aplausos y muchos de los asistentes cantaron con ella mientras alzaban banderas de su país y carteles criticando al gobernante Nicolás Maduro.

Perdomo solo cantó esa canción pero fue despedida con un bullicio ensordecedor por la multitud.

Los venezolanos que han salido del país a causa de la crisis política y económica son ya a 3,4 millones, de los que 2,7 millones se encuentran en otras naciones de América Latina, según informaron este viernes la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Tras la presentación apareció en el escenario Richard Branson, quien dijo que el concierto trata de buscar el paso a Venezuela de toneladas de ayuda humanitaria que la comunidad internacional ha almacenado en Cúcuta.

"Hola Cúcuta. Me emociona estar aquí. Me emociona que hoy hayan venido a celebrar a la gente de venezolana. Si podemos llevar gente al espacio por qué es tan difícil sacar a la gente de la pobreza", comentó el magnate británico.

El empresario indicó que es necesario "romper el estancamiento y terminar con la crisis humanitaria ahora. Unámonos todos y traigamos cambio ahora, la música es un lenguaje que une culturas y fragmenta diferencias".

Posteriormente, subió al escenario José Luis Rodríguez, "El Puma", quien agradeció a Brasil, Colombia y Estados Unidos "por la solidaridad para con los venezolanos".

"Basta ya de dictaduras en América Latina. A los venezolanos que están allá quiero decirles que no desmayen porque pronto tendremos la libertad que tanto deseamos, y a los soldados les digo que son nuestros hermanos, no disparen al pueblo porque esto va a pasar y vamos a reconciliarnos. Disparen al aire celebrando la libertad democrática de Venezuela", aseveró "El Puma".

En total son 32 artistas de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Suecia y Venezuela quienes participan en el concierto, dividido en cinco bloques.

El primer bloque de presentaciones estuvo conformado por Reymar Perdomo, "El Puma", Reinaldo Armas, Santiago Cruz, Cusy, Cholo Valderrama, Jorge Glem y Reik.

En segunda instancia estarán Jorge Villamizar, Chino, Lele Pons, Ruddy Mancuso, el Dj Aleso y Paulina Rubio.

Luego será el turno de Carlos Baute, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo Echeverri, Diego Torres, Miguel Bosé y Danny Ocean.

El cuarto bloque, que se espera sea entre las 14.00 y las 15.00 hora local (19.00 y 20.00 GMT), tendrá la participación de Maluma, Fonseca, Nacho, Silvestre Dangond y Luis Fonsi.

Finalmente, cantarán Carlos Vives, Juan Luis Guerra, Juanes, Maná y Alejandro Sanz.

RESPUESTA CHAVISTA

Frente a más de un millar de simpatizantes del chavismo arrancó este viernes el "concierto por La Paz" en el puente binacional de Tienditas, en la frontera con Colombia, una evento en respuesta a otro recital que se realiza en el lado colombiano a favor del ingreso de la ayuda humanitaria.

Pasadas las 18.00 GMT, encendieron el sonido de la tarima dispuesta sobre el puente binacional de Tienditas, a unos 300 metros de donde se lleva a cabo otro recital, pero a favor de la ayuda humanitaria y del lado colombiano de la infraestructura.

En el concierto venezolano se espera la presentación de 40 artistas nacionales y la asistencia de altos dirigentes de la revolución bolivariana.

Por el momento solo ha subido a la tarima la agrupación venezolana Yugular.

Entre los asistentes destacan las decenas de uniformados, algunos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros de la Milicia, un cuerpo de civiles que son fieles al chavismo.

En la pantalla gigante del escenario se difunden mensajes como "para la guerra nada" o la imagen de la bandera nacional, mientras los animadores arengan con consignas a favor de la Paz y en rechazo a la injerencia extranjera.

Se prevé que esta fiesta se mantenga hasta el domingo en este puente, mientras los detractores de Nicolás Maduro aseguran que las donaciones de alimentos y medicinas que se acumulan en la ciudad colombiana de Cúcuta ingresarán mañana pese a la negativa del Gobierno y la FANB.

El evento chavista fue organizado por el Gobierno de Nicolás Maduro después que surgiera la iniciativa privada del empresario británico Richard Branson de un concierto para recolectar fondos de ayuda para Venezuela en la ciudad colombiana de Cúcuta y que se desarrolla desde hace más de tres horas.

Con el concierto de Cúcuta se busca recaudar 100 millones de dólares en 60 días, y se espera que asistan al menos 250.000 personas a disfrutar de la presentación de 32 artistas de varios países.

El ministro de Trabajo de Venezuela, Eduardo Piñate, dijo este viernes a periodistas desde la frontera con Colombia que existe una sensación de normalidad absoluta en el puente internacional Simón Bolívar que conecta ambos países.

"Eso es lo que hemos observado en todo este tiempo, una sensación de normalidad absoluta", dijo.

La tensión en Venezuela se incrementó desde la proclamación del líder del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado del país, por considerar ilegítimo a Nicolás Maduro tras ser reelegido en unos comicios del 20 de mayo de 2018 que la oposición tacha de "fraudulentos"