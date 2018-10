IMPUNIDAD

Así robaron policías de CDMX 280 mil pesos a empresario

Policías de la CDMX fingieron ayudar a un empresario poblano al que antes ellos habían asaltado; lo amenazaron para que no los denunciara

ANTONIO NIETO 15/10/2018 09:45 p.m.

Un empresario poblano vivió, en CDMX, el círculo vicioso de la corrupción. Eran alrededor de las 14:00 horas del 4 de octubre pasado cuando Efraín -nombre ficticio- iba a bordo de una camioneta Explorer con placas de Tlaxcala, conducida por su chófer.

En la calle Hacienda, esquina Acoxpa, Colonia Villa Coapa, en Coyoacán, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-CDMX) que iban en motopatrullas les marcaron el alto.

Todo porque la Explorer traía vencida la verificación vehicular. Aunque no eran agentes de Tránsito, los policías adscritos al Sector Coapa intimidaron al empresario.

Según consta en el expediente CI-FSP/B/UI-2C/D/3744/10-2018, al que LA SILLA ROTA tuvo acceso, iniciado por la Fiscalía de Servidores Públicos, de la Procuraduría capitalina, los oficiales amenazaron a la víctima: "no solo te va a tocar corralón, te va a tocar una putiza".

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados, a los que se sumaron otros 3, encontraron una funda para lap top en la que había 500 mil pesos.

Ese dinero sería utilizado para comprar maquinaria y posteriormente regresar a Puebla.

Sin embargo, los oficiales se apoderaron del efectivo, según la denuncia de la víctima.

No conformes con el hurto, según declaró el afectado, lo golpearon en las costillas y lo despojaron de un teléfono celular IPhone.

El empresario llamó al 911 pidiendo auxilio y allí comenzó su segundo calvario.

"En el 911 me dieron que me fuera al lugar de los hechos, y que me iban a mandar apoyo, me mandaron dos motociclistas con cuatro elementos eran los mismos que me asaltaron diciéndome que dejara de andar de niña y que de hombres y de huevos me iban a regresar la mitad, y que me olvidara de la otra mitad de mi dinero; les dije que no se me hacía justo, pero cuando te amenazan de muerte y que te van a matar en el camino...", narró la víctima en entrevista con LA SILLA ROTA desde Puebla.

"TÚ DI QUE NO SABES QUIENES FUERON"

Una vez en el lugar, las intimidaciones por parte de los agentes se intensificaron.

"Tú di que no viste las caras de quiénes fueron, ni tampoco las unidades en las que iban", le exigió uno de los elementos de la SSP.

De acuerdo con la indagatoria antes citada, más policías acudieron al llamado, incluyendo el jefe de Sector Coapa, por lo cual los sospechosos montaron sus motopatrullas y se alejaron del lugar.

Entonces el chofer del afectado recibió una llamada a su teléfono.

"Dile a tu patrón que lo vemos en el estacionamiento de la plaza que está en Miramontes y Calzada del Hueso, le vamos a regresar el billete", registra la denuncia.

A las 20:00 horas, el empresario se encontró con los agentes y éstos le devolvieron solamente 220 de los 500 mil que al parecer le robaron.

Para ese momento, Asuntos Internos de la SSP ya había montado un operativo para dar con los uniformados involucrados; sabían sus nombres y los numerales de sus motopatrullas, sacados a través de cámaras del C2 Sur y de la bitácora del sector Coapa.

La víctima tomó los 220 mil que le regresaron, pero volvió a ser blanco de amagos: "calladito o tú y tú peleado no llegan a Puebla".

El empresario hacía tiempo y dialogaba con los oficiales, hasta que arribó el jefe de Sector Coapa y un grupo de Asuntos Internos.

Allí fueron arrestados los cinco elementos señalados: Álvaro A., Luis Omar B., Jesús H., Ricardo P., y Fernando F.

Todo fue captado por cámaras del C2, cuyas grabaciones posee LA SILLA ROTA y sirvieron posteriormente como evidencia.

IMPUNIDAD

Tres días después de que un empresario poblano fue despojado de 500 mil pesos por policías preventivos, un Juez de Control determinó liberar a los cinco sospechosos.

Esto, de acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia local (TSJ), debido a que su arresto fue ilegal.

Ante ello, tras una conferencia para dar a conocer resultados en materia de seguridad, Raymundo Collins, titular de la SSP, expresó que él mismo se encargara de que los cinco liberados no vuelvan a ser policías.

"Los jueces no sé qué argumento usaron para decir si la detención fue ilegal. En lugar de ver que la sociedad está siendo afectada, estos cinco individuos están libres porque un señor juez determinó que no había delito, pero el delito existe.

"Ya le dimos parte al Consejo de Honor y Justicia (para destituir a los oficiales). No pueden volver a ser policías", concluyó Collins.

Pese a que el empresario agraviado acudió a la Audiencia y ratificó sus señalamientos, regresó a Puebla sin el resto de su dinero ni justicia.

