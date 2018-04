ZUCKERBERG

Mark Zuckerberg es un robot y lo demostramos con memes (VIDEO)

Tras su comparecencia frente al Congreso de EUA, la red se ha tomado la libertad de hacer todo tipo de memes acerca del creador de Facebook.

REDACCIÓN 12/04/2018 08:29 a.m.

"Hay un 100% de probabilidad de que Zuckerberg es un robot."

"don't forget to drink the water, humans like water" pic.twitter.com/RyhWE74Sl4 — RUIN™ (@BravingRuin) 10 de abril de 2018

"No olvides tomar agua. A los humanos les gusta el agua."

No creo que #Zuckerberg los obligara a poner sus datos personales, su ubicación, fotos personales etc, etc. pic.twitter.com/v7wuvU0rZz — Mariel Conde (@marielconde) 11 de abril de 2018

What is Marc Zuckerberg sitting on?



A-Booster Seat

B-His Spare Battery

C-His Wallet

D-A Briefcase with all our personal information pic.twitter.com/TYbQlGvciW — Chris Houston (@chris_m_h) 11 de abril de 2018

"¿Sobre qué está sentado Zuckerberg? Respuesta A: Cojín de apoyo. Respuesta B: Batería extra. Respuesta C: Su billetera. Respuesta D: Un maletín con toda nuestra información."

"Zuckerberg no es un reptil. Es un robot controlado por la persona detrás de él."

"Entre más información recolecto sobre ti, más aprendo lo que es ser un humano."