Ve el nuevo adelanto de Stranger Things Temporada 3 (VIDEO)

REDACCIÓN 16/07/2018 11:54 a.m.

Se ha lanzado un nuevo avance para la próxima tercera temporada de "Stranger Things" de Netflix. El clip toma la forma de un anuncio de un nuevo centro comercial en el escenario de Hawkins, Indiana. Cuenta con una aparición de Joe Keery como Steve Harrington, más una primera mirada a Maya Hawke que interpreta al nuevo personaje Robin.

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB