Sale a la luz perturbador video de Sergio Andrade, todos aseguran que está loco

REDACCIÓN 30/10/2018 12:12 p.m.

Hace unos días la cantante Gloria Trevi hablo sobre lo que vivió a lado de Sergio Andrade en un discurso de una premiación.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Gloria Trevi se presentó en los premios Latin American Music Awards, donde recordó los abusos que vivió por parte de Sergio Andrade, quien fuera su manager y declaró:

"Él no fue mi creador ni mi descubridor, porque con él y sin él, he demostrado que ¡yo soy Gloria Trevi!"; en redes sociales reapareció un videoclip de Andrade, titulado "Esto no se queda así".

Tras estos acontecimientos usuarios de redes sociales revivieron un video, que fue publicado en 2013, el también compositor aparece con aspecto desaliñado: cabello cano lardo, barba larga y rostro desgastado.

"Me tiraron, me caí; me olvidaron me perdí. El que nunca me ayudó siempre estuvo contra mí. El que quise y ayudé traicionó mi buena fe. El que nunca me mintió, me robó lo que gané. Y toda voz se alzó para ofender. Toda mano fue para golpear. De mi cuerpo hicieron leña como de árbol caído", dice parte del tema de Sergio.

