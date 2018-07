Se cierran las puertas y tren arrastra a hombre por el andén (VIDEO)

REDACCIÓN 17/07/2018 11:08 a.m.

El personal de la policía ferroviaria y los pasajeros salvan la vida de un hombre mientras intentaba abordar un tren en la estación de Panvel de Mumbai. El chico se estaba subiendo al tren, pero las puertas se cerraron y la locomotora se puso en marcha, lo que hizo que el joven quedara atrapado. Los pasajeros en el andén trataron de liberarlo de las puertas del tren. Milagrosamente, un policía logró salvarle la vida. Se reporta que el joven solo se hirió una rodilla.

#WATCH: Railway Police personnel & passengers save a man's life while he was trying to board a train at Mumbai's Panvel railway station. (CCTV footage) (14.07.18) pic.twitter.com/13DNtlJfaK