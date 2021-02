Video: Pese a no resistirse al asalto, mujer es baleada (Foto Especial)

Una mujer fue agredida con arma de fuego luego de que dos sujetos armados la asaltaran, sin resistirse.

Los hechos fueron grabados en video y sucedieron en la colonia Las Hadas, en la ciudad capital de Puebla.

Las imágenes muestras como la fémina se topa de frente con un sujeto, el cual es seguido por otro, quienes la interceptan y despojan de sus pertenencias.

Sin embargo, luego de consumar el asalto y al alejarse la víctima, uno de ellos le dispara, para posteriormente irse del lugar.

La grabación no muestra si la mujer fue herida o no, pues al momento del ataque armado ya no se encuentra dentro del cuadro.

La delincuencia desatada #asalto registrado el miércoles 11de enero en Av 18 pte a la altura de 27 nte col. Las Hadas pic.twitter.com/AGkX0HRXpu — Ricardo Morales Sánc (@riva_leo) 25 de enero de 2018

Presuntamente el atraco sucedió el pasado 11 de enero y el material se acaba de difundir este jueves.

Actualmente Puebla se encuentra en un espiral de violencia ocasionado por la disputa de las tomas clandestinas de combustible entre huachicoleros.

Esta violencia e inseguridad también ha alcanzado de manera particular en las mujeres.

En un recuento realizado por La Silla Rota, en lo que va del año, al menos 10 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en la entidad poblana.

Además, el año pasado se denunciaron mil 753 asaltos a transeúntes en Puebla, así como 339 lesiones con arma de fuego y 919 homicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).