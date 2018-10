PESCADORES ABANDONAN EMBARCACIONES PARA SALVAR SUS VIDAS

Pescadores huyen de tsunami (VIDEO)

Pescadores escapan del tsunami registado en Indonesia

REDACCIÓN 02/10/2018 02:59 p.m.

Un video muestra a pescadores de la isla de Célebes de Indonesia huyendo del tsunami.

Fishermen jump for their lives as a tsunami approaches a harbour on the Indonesian island of Sulawesi. #IndonesiaQuake



Follow rescue efforts live here: https://t.co/AKFl9CFGDg pic.twitter.com/8f2NyRS6EA — Sky News (@SkyNews) 1 de octubre de 2018

En las imágenes se puede ver como los hombres abandonan sus embarcaciones y se apresuran para salvar sus vidas.

LEA TAMBIEN La reacción de un guardia al ver a un fantasma (VIDEO) Las cámaras de seguridad captaron la reacción del guardia de una escuela al ver una esfera transparente que pasa cerca de él

LEA TAMBIEN Trump arremete contra reportera mientras se ríe (VIDEO) Donald Trump ofende a periodista durante una rueda de prensa





DB