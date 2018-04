EN APOYO

Nuevo video en apoyo a AMLO, ahora desde Nuevo León (VIDEO)

Luego del video de la "Niña Bien", aparecieron apoyos similares para los candidatos a la Presidencia, esta vez surgió en Nuevo León

REDACCIÓN 17/04/2018 03:02 p.m.

Video en apoyo a AMLO, ahora desde Nuevo León (Especial)

En redes sociales circula un nuevo video que pide votar por Andrés Manuel López Obrador. En dicho video aparece un personaje llamado Leticia Garza Treviño, originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Hoy le dije ADIÓS al rivo, he abierto los ojos!! No somos ovejas!! Que no nos quieran ver la cara de pen.... pic.twitter.com/LXKOOi0mU4 — Leticia Garza Treviño (@letygarzatrevi) 16 de abril de 2018



"No somos ovejas", se titula el video de producción desconocida, y se hizo en respuesta al video que circuló en meses pasados del personaje Almudena Ortiz Monasterio, conocida como la "Niña Bien" y que de igual manera pidió votar por el político tabasqueño.

Reaparece en Instagram la 'Niña Bien' que apoya a AMLO

Y aunque te apellides Garza Sada o Clarión, nos están robando, robando un montón (...) A los 40 me puse un poco de botox, y ahora ya sabes quién necesita tus votos. Comadre seremos San Petrinas, pero no San Pendejas", se escucha en la letra de la canción.

LEA TAMBIEN "Chavo chaka" responde a la "Niña bien" y defiende al PAN Nadie se ha pronunciado como creador del video, ni representantes del Partido Acción Nacional o de algún otro partido

LEA TAMBIEN AMLO le da "like" al video de 'La niña bien' El candidato presidencial negó que Morena esté detrás del video en que una joven invita a votar por él, pero dijo que el material "está bien"



