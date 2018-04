VIDEO

Niña llora porque no pudo hablar con AMLO tras mitin

La niña dijo que lloraba porque no pudo ver al candidato presidencial ni decirle: "quiero que sea presidente para que no me roben"

REDACCIÓN 26/04/2018 10:53 a.m.

Una niña fue grabada cuando lloraba en un mitin de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, y lo que dijo causó ternura en redes sociales.

Tras concluir un mitin del tabasqueño en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, una mujer del equipo de Radio AMLO notó que una menor rompió en llanto y le preguntó la razón de sus lágrimas.

La niña respondió que lloraba porque no pudo ver al candidato presidencial ni decirle: "quiero que sea presidente para que no me roben".

Asimismo, la menor contó que buscaba decirle a López Obrador que lo quiere.









