Jugador de Liverpool FC soprende a niños que narraban sus goles

REDACCIÓN 31/03/2018 12:01 p.m.

THOSE reactions!! ?? 20 schoolchildren, @22mosalah, one GIANT prank and the video you simply cannot afford to miss!! ????



Mo's Anfield surprise in full: https://t.co/ZpfMXlR0uj



Brought to you by @Joie_Baby pic.twitter.com/toB09tDqd9