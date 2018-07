Redes Sociales

Momento en que un elefante cae sobre el público de un circo

El video se compartió en redes sociales y se viralizó rápidamente provocando fuertes criticas para la compañía Circus Krone, el circo más grande de Alemania

09/07/2018 05:03 p.m.

Al virilizarse las imágenes los activistas de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) dijeron que el incidente era "inevitable" debido a las condiciones del espectáculo. (FOTO TOMADA DE YOUTUBE)

Durante un espectáculo los asistentes vivieron momentos de pánico cunado uno de los elefantes cayó sobre la audiencia.

De acuerdo a El Diario de Yucatán, el video que muestra el momento exacto en que dos elefantes pelearon durante el espectáculo de circo provocando que uno de ellos cayera sobre la gente que presenciaba el espectáculo.

El material provocó que los defensores de los derechos de los animales pidan la prohibición de obligar a los animales salvajes a actuar en cautiverio.

El elefante estaba actuando en la ciudad de Osnabrück con la compañía Circus Krone, el circo más grande de Alemania que cuenta con animales salvajes, cuando ocurrió el incidente.

Se dice que el elefante que cayó entre la multitud sufrió una hinchazón en una de sus patas, sus cuidadores solo le dieron un breve descanso y el espectáculo continuó con normalidad después del incidente.

Pero cuando las imágenes de la caída se compartieron en línea, los activistas de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) dijeron que el incidente era "inevitable" debido a las condiciones del espectáculo.

Se informó que ningún asistente resultó lesionado en el accidente.

