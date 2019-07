¿Dónde está el papá de Frida Sofía y por qué no interfiere en pleito con Alejandra Guzmán?

Cientos de comentarios circulan en las redes sociales de las integrantes de la dinastía Pinal tras revelarse algunos de sus más oscuros secretos, primero en sus bioseries y después las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía contra su madre.

De acuerdo a Publimetro, en las últimas semanas Frida Sofía y Alejandra Guzmán han sido las protagonistas de las notas que más han dado de qué hablar en redes sociales.

Recordemos que Frida Sofía recurrió a su cuenta oficial de Instagram para hacer algunas aclaraciones sobre lo que comentó su madre Alejandra Guzmán de qué la sacó de la cárcel y que en algún momento sufrió violencia física de su parte; entre lágrimas la joven señaló que está dispuesta, más que a dar una entrevista, a mostrar pruebas de que su mamá sí la maltrató física y psicológicamente.

Ya basta de mentirle a la gente, ¿no? Ahora que yo estoy madreando o madreé a Alejandrita, mejor hay que conseguir testigos, hay mucha gente que ha sido testigo de tu abuso físico, mental, fisiológico... La única violenta, agresiva y abusiva eres tú, aseguró la hija de La Guzmán.

Entre lágrimas, Frida Sofía expresó: "Me muero del coraje y por más fuerte que me haga me duele, porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale, y por eso estoy publicando esto, porque no se vale y si le quieren seguir yo también lo voy hacer. ¿Qué ganas?, y saben que es lo más triste, que todo esto es lo que ella quiere... No te voy a dar el gusto (risas). Me duele, pero soy sincera con todos, hasta de mis cagadas, jamás, jamás, jamás le he levantado un dedo a mi mamá y si fue así, fue para quitármela de encima, porque está loca", finalizó.

Frida también compartió una imagen con el título: "Cuentos de una madre narcisista".

Cabe señalar que Frida Sofía borró toda imagen junto a sus padres en las redes sociales y sólo guarda una que se tomó con sus abuelas.

¿Dónde está su padre Pablo Moctezuma?

Así que el escándalo entre madre e hija no termina, y la gran incógnita es: ¿por qué no está cerca Pablo Moctezuma?, quien es el padre de Frida Sofía.

La joven ha publicado pocas fotos junto a su padre, lo que podría significar que no hay una relación estrecha, aunque ambos vivan en EU.

En la década de noventas Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma sostuvieron un romance de la cual nació Frida en 1992.

El padre ha estado envuelto en temas de fraude; últimamente sólo publica fotografías con su nueva familia, con la cual tiene tres hijos.

