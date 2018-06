Así corren de restaurante mexicano a secretaria de Seguridad Interior de EU (VIDEO)

REDACCIÓN 20/06/2018 00:38 a.m.

Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos fue obligada a abandonar un restaurante mexicano en la ciudad de Washington, luego de que un grupo de activistas en favor de los derechos de los migrantes le gritaran las consignas "¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!"

Part one of a video of @mdc_dsa @DC_IWW and others shouting DHS Secretary Nielsen out of a restaurant. She doesn´t need to be kidnapping #immigrantchildren to deserve this treatment. Don´t give the regime a moment of rest. #KeepFamilesTogether pic.twitter.com/B3RfraOk1E