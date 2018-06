Captan a pareja teniendo sexo en un avión

REDACCIÓN 19/06/2018 11:03 a.m.

"Mi mamá y papá estaban tratando de tener un viaje tranquilo a México y luego me enviaron esto, escribió Kiley Tully en su cuenta de Twitter al publicar un video donde se ve a una pareja teniendo relaciones sexuales a bordo de un avión.

Los padres de Kiley comenzaron a escuchar ruidos y a sentir movimientos extraños provenientes de la parte trasera del avión, por lo que ella decidió voltear para ver que sucedía.

Entonces, se percató de la pareja. La mujer estaba arriba de hombre, mientras se besaban y se tocaban apasionadamente sin ningún disimulo.

Los movimientos de la mujer sugerían que ambos mantenían relaciones sexuales a bordo del avión.

La pareja habría aprovechado que el vuelo no se había llenado y que se encontraban solos en los últimos asientos del avión para tener sexo.

La madre de Kiley le dio aviso a su esposo, quien tampoco podría creer lo que sucedía. Por ello, decidieron filmar con su celular lo que sucedía en el vuelo.

En la grabación se ve a los padres de Kiley sorprendidos por la forma indiscreta en que la pareja tenía sexo en la parte trasera del avión.

Todo indica que sólo ellos se dieron cuenta de lo que sucedía, pues el resto de los pasajeros permaneció indiferente ante los hechos.

Hasta el momento, la grabación difundida en la cuenta de Twitter de Kiley ya superó los 4 millones de reproducciones, así como los 35 mil retuits y 88 mil me gusta.

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this........ pic.twitter.com/QxE6JskzuE