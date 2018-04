¿Captan a un pájaro volando sin batir sus alas? (VIDEO)

REDACCIÓN 03/04/2018 10:19 a.m.

En realidad, lo que pasa es que la velocidad del obturador de la cámara y el aleteo del ave se sincronizaron, dando como resultado que no podamos percibir su movimiento.

Tal y como ocurre en este GIF, donde parece que el pequeño elefante no movió sus patas para cruzar el camino:

When the GIF frames per second match your leg speed. pic.twitter.com/dB6IVnU8mp