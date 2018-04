"Hoy"

Difunden video del asalto a mano armada que sufrió David Zepeda

David Zepeda fue encañonado por el delincuente, quien le quitó su dinero, celular y una loción

REDACCIÓN 13/04/2018 01:47 p.m.

Luego de que se informara que el actor David Zepeda había sufrió un asalto a mano armada tras salir de sus grabaciones en la telenovela "Por Amar sin Ley", se reveló el video del momento en el que Zepeda persigue al delincuente junto a varios policías.

De acuerdo E-Consulta, en el matutino "Hoy", se difundió que el actor fue encañonado con una pistola por el delincuente, quien le quitó su dinero, su celular y una loción.

Tras el hecho, David se armó de valor y persiguió al sujeto, mismo que fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Horas más tarde, Zepeda fue abordado por un reportero del programa y ante su insistencia, únicamente dijo: "me vas a preguntar cosas que no puedo contestar, no puedo contestarte, por seguridad no puedo".

Se espera que, al terminar este proceso, el protagonista de la telenovela "Por Amar sin Ley" pueda dar su versión sobre este lamentable suceso.

