AMLO

AMLO presume viaje en taxi aéreo (VIDEO)

El candidato presumió un viaje en taxi aéreo del municipio de San Luis Río Colorado a Nogales en Sonora.

REDACCIÓN 17/04/2018 01:34 p.m.

México.- El candidato Andrés Manuel López Obrador, presumió un viaje en taxi aéreo del municipio de San Luis Río Colorado a Nogales en Sonora.

"Nada más para que vean, este avión no lo tienen ni Donald Trump, pero no lo vamos a vender porque no es de nosotros", dijo riéndose en un video que subió a Facebook y en el que se le ve a bordo de una avioneta rentada.

El tabasqueño siguió diciendo que de resultar electo el próximo 1 de julio, el otro -el avión presidencial-, sí se va a vender. "El que costó 7 mil 500 millones de pesos, no me voy a subir a ese avión", afirmó.

Durante el video comentó que estaba acompañado de su coordinador regional Marcelo Ebrard y del candidato al Senado, Alfonso Durazo, quienes saludan a la cámara.

López Obrador ha reiterado durante sus actos de campaña que venderá el avión presidencial de resultar electo para la Presidencia, porque ese avión es un despilfarro de dinero y pura "fantochería".