VIDEO: “AMLO nos abandonó”: damnificados de Jojutla

A casi dos años del terremoto del 19 de septiembre de 2017, familias damnificadas del municipio de Jojutla acusan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incumplió su promesa de acelerar los trabajos de reconstrucción.

Con la temporada de lluvias encima, vecinos de la Colonia Emiliano Zapata, en la llamada “Zona Cero”, lamentaron que decenas de familias aún vivan en casas de lona o paguen renta porque sus casas no han sido reconstruidas.

Ya llevamos desde que entró la nueva administración, pues ya más de medio año en la que ellos habían prometido que iba a haber una solución lo más pronto que pudieran y a estas fechas no ha habido depósitos, todavía hay demasiada lentitud en cuanto a los trabajos de reconstrucción de mucha gente y la verdad se nota mucha pasividad en este sentido pues no hay mucho avance

“Todavía hay quienes sí están en malas condiciones que necesitan, la verdad sí, pues una techumbre, que a lo mejor ya comenzaron con algunas paredes, pero todavía no tienen ni siquiera un techo, una losa, algo más en forma, por esa situación es que hay ahorita mucha inquietud porque pues ya se vino el temporal, la lluvia, y pues la verdad sí hay todavía quienes de nuestros vecinos están en esa situación”, dijo Israel Flores Jiménez.

Además de reactivar la entrega de tarjetas y la repartición de recursos económicos, las autoridades federales ofrecieron a los damnificados la asesoría de personal técnico para coadyuvar en la reconstrucción de las casas.

En algunos casos ninguna de las tres promesas se ha cumplido.

“Pues el primer acercamiento fue del gobierno federal, del nuevo equipo, la nueva administración federal que tuvo acercamiento aquí a la colonia, ellos se comprometieron a pues hacer lo más que pudieran de trabajo, lo más rápido que pudieran. Se les iban a asignar asesores técnicos a cada familia y dependiendo de la necesidad monetaria que tuviera su edificación, su avance o lo que fuera, se le iba a signar un recurso, el detalle es que ha habido, hubo detenimiento de los recursos, yo creo que ese es el problema, no ha habido manera de avanzar”, dijo Flores Jiménez.

La petición de las familias damnificadas es que el gobienro federal acelere la entrega de las tarjetas y disperse a la brevedad los recursos, antes de que sean más constantes las lluvias en la región sur de Morelos.

A dos años ya casi, nosotros seguimos viviendo en casas judías, la verdad ya no se puede vivir así, las casas están bien deterioradas, por más que les cubrimos con lona, el día de antier hizo bastante aire y pues casi nos colgamos de las casas porque sentimos que se las llevan y pues ya no se puede vivir así, tenemos niños, aparte de que hay muchas ratas y pues no, ya no se puede vivir así

“Lo que pedimos es que liberen ya las tarjetas porque la verdad ya estamos casados de vivir así, todavía no tenemos las tarjetas, ya se firmaron contratos, ya se firmó todo, pero pues las tarjetas no llegan. Se firmaron los contratos hace como 15 días y no han llegado las tarjetas”, expresó Mónica Mendoza Peralta.

Oralia Vargas Cedillo, vecina de la Zona Cero, dijo que su voto en la pasada contienda electoral por la Presidencia de la República fue por Andrés Manuel López Obrador porque prometió que ayudaría a los damnificados por el sismo.

“Ojalá el Presidente de la República tome cartas en el asunto porque ya pasaron seis meses y ya las lluvias están otra vez y así como están las casas pues se van a seguir afectando más. Hemos entregado documentos aquí, allá y no sabemos nada, entonces yo si quisiera que nos tomaran en serio porque nada más vamos y nos dicen ‘fíjense que sí’ y ya se van, o las personas que vienen llegan y no las volvemos a ver.

“Votamos por él porque pensamos que iba a ser un cambio totalmente y vino y hasta lo dijo, pero vino la vez pasada, que cumpla, yo entiendo que en varios estados de la República también están afectados, pero pues aquí la mayoría, hay bastantes personas más necesitadas”, expresó.

Otra de las quejas de los damnificados es que la actual administración federal ocupa para continuar con la entrega de apoyos el censo de daños realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual, aseguran, no incluyó todas las propiedades afectadas.



“Pues que no se olviden de nosotros porque hay mucha gente aquí que todavía no ha sido censado y que no nos ha llegado el apoyo totalmente”, expresó Perla Yadira Granados.

Isidora Figueroa Flores, otra de las damnificadas, contó cómo tras el sismo una persona aprovechó su ausencia, causada por una enfermedad, para despejarla del terreno donde estaba construida su casa.

Casi dos años después del terremoto Doña Isidora, quien utiliza para moverse una silla de ruedas, debe pagar renta, pues no ha podido recuperar su terreno y en consecuencia no ha recibido ningún apoyo de las autoridades federales para la reconstrucción de su casa.

“Yo tenía mi casita antes del sismo, después del sismo me la demolieron, hubo unas personas que me quitaron mi pedacito teniendo yo mi papel de mi casa, ejidal, no me puedo meter, ando rentando, o sea, no cuento con recursos ni para fincar, no tengo nada. Hubo una persona que me la quitó, se metió ahí porque yo por cuestiones de salud no me pude quedar en mi casita, y es el que está ahí metido, no se quiere salir, me despojaron.

“Lo que yo pido es que me ayuden a recuperar mi pedacito, está muy chiquito, pero no me importa, siquiera para que tenga yo dónde vivir y pasar mis últimos días, porque así como estoy no doy una, pues”, dijo.

Doña Candelaria Cedillo Román, vecina de la Colonia Emiliano Zapata, de plano dijo que el presidente López Obrador la abandonó a su suerte.

Mi casa se cayó con el temblor, allá está mi casa, eso que se ve rascado ahí es mi casa, vienen y rascan como tuza y se van, ya no le hacen nada, y ahora pues ando rentando, a veces ya no tengo para la renta, me salgo y me voy para otro lado y ahí ando, aquí dicen que mañana, que pasado, mire, hartos ya tienen sus casotas y yo, al que necesita no le dan, luego le digo, vea, estoy en una silla de ruedas, más necesitada no podría estar

“Pienso que nos olvidó el señor Presidente de la República, todos creíamos que pues sí, que iba a ser diferente, o que le digo es que se acuerde de nosotros que estamos necesitados”, expresó.