Pleito Videgaray vs. Guajardo frenó resolución del TLCAN, acusan en EU

Luis Videgaray se dice quería, a toda costa, firmar el acuerdo; mientras que Ildefonso Guajardo quería alargar la renegociación

REDACCIÓN 24/05/2018 03:49 p.m.

En el gobierno de Donald Trump, se ha señalado a Guajardo y a VIdegaray de "incoherentes"

Los secretarios de estado, Luis Videgaray Caso, de Relaciones Exteriores, e Ildefonso Guajardo, de Economía, los líderes de la delegación mexicana para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) están confrontados y mantuvieron posiciones diametralmente opuestas en la operación con Estados Unidos y Canadá, lo que derivó en un "impasse".

Por ello, en el gobierno de Donald Trump, incluso se acusó a sus pares mexicanos de "intransigentes" e "incoherentes".

En una nota firmada por el reportero Robbie Whelan en The Wall Street Journal, se lee que las conversaciones para renegociar el TLCAN han llegado a un "punto muerto", con México y Estados Unidos endureciendo sus posiciones y ambas partes acusándose mutuamente de intransigencia e incoherencia.

"México y Estados Unidos se han enfrentado en las últimas semanas por las demandas de Estados Unidos de reglas más estrictas de fabricación de automóviles y por las llamadas disposiciones de America First que el presidente Donald Trump quiere poner en cualquier nuevo acuerdo en un intento por traer trabajos de manufactura a Estados Unidos", publicó el diario.

Luis Videgaray quería, a toda costa, firmar el acuerdo; mientras que Ildefonso Guajardo quería alargar la renegociación. El pleito habría llegado hasta la mesa de negociaciones en Washington.

"Es sumamente difícil llegar a un acuerdo con México porque parece haber una división importante entre quienes quieren alcanzar un acuerdo y quien no", dijo un funcionario estadounidense al periódico The Wall Street Journal.

"Una y otra vez los funcionarios mexicanos han dicho que están interesados en un acuerdo, y entonces retroceden", agregó la fuente del diario financiero neoyorquino. El periódico deja entrever con quién se quieren aliar en aquél país, tanto en el gobierno como en el sector empresarial: Videgaray. A Guajardo lo calificaron de ser la pieza "intransigente" en la negociación y quien, por tanto, es el que ha provocado que no avance la negociación.

En la columna Estrictamente Personal, de Raymundo Riva Palacio, el periodista destacó que la publicación en el periódico neoyorquino confirma las informaciones en la prensa mexicana sobre este viejo diferendo entre los dos secretarios.

"Guajardo siempre había reconocido la jerarquía de Videgaray, empoderado así por el presidente Enrique Peña Nieto, hasta que llegó el momento en donde no era el equilibrio de poder interno lo prioritario, sino el juicio histórico que tendría que enfrentar cuando se analice cómo se renegoció el acuerdo comercial. El secretario de Economía no ha ocultado nunca su intención sobre qué tipo de tratado quiere. Si no entraba al Congreso de Estados Unidos por la vía del ´fast track´ para aprobarse antes de sus elecciones legislativas en noviembre, sería porque lo planteado perjudicaba los intereses mexicanos", escribió este miércoles en el periódico El Financiero.

Las grandes diferencias están en las reglas de origen en el tema automotriz, donde Estados Unidos quiere que 70% de los componentes sean fabricados en regiones del TLCAN donde los salarios mínimos son de 16 dólares por hora. Lo que se puede deducir de la información en medios estadounidenses y canadienses, es que México, en voz de Videgaray, aceptó los términos impuestos por la Casa Blanca. Pero Guajardo ha dicho que no, porque ceder afectaría significativamente a la industria automotriz mexicana, quizás hasta en 40 por ciento.

Mientras Videgaray acuerda con el asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, las concesiones mexicanas, Guajardo le dice al negociador en jefe estadounidense, Robert Lighthizer, que eso no va a pasar.

Los acuerdos a los que llega Videgaray con Kushner, que no son reconocidos por Guajardo, fueron caracterizados por el Journal como "inconsistencias" en el equipo mexicano, a las cuales les achacan el empantanamiento en las pláticas. Esta confrontación, evidente ya en Washington, afecta a México y a la seriedad del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Parece que quien ganó fue Ildefonso Guajardo, jefe de la renegocación, pues el TLCAN está prácticamente empantanado y la firma de un nuevo tratado ya no le tocará a Enrique Peña Nieto ni al actual congreso, sino a la próxima administración, que de acuerdo a las encuestas, probablemente sea de Andrés Manuel López Obrador.

