¡Trabajo soñado! Buscan voluntario para vivir un mes en hoteles de lujo

¡Si estas en buscando el trabajo soñado esta oferta es para ti! La empresa hotelera Vidanta busca voluntario para laborar como el vacacionista perfecto y reportar todas sus actividades en redes sociales, pero eso no es todo, recibirá 2 millones de pesos por sus servicios.

De acuerdo con Televisa News, la promoción turística es cosa seria, sobre todo para los dueños de los hoteles. Varias cadenas hoteleras han optado por pagar a viajeros profesionales para que reseñen sus instalaciones y las actividades que ofrecen en sus redes sociales.

Want to have the World's Best Job? Apply now to be our brand ambassador and live for a year at the most impressive resorts in Mexico! https://t.co/QmcOIqnLnL #Vidanta #WorldsBestJob #Wonderlust #AmazingResorts #AmazingPools #Traveling #TravelMexico pic.twitter.com/lyDDBKckrB

Cualquiera puede enviar una solicitud para ser considerado, aunque la empresa hotelera aclaró que beneficiará a quienes ya tengan experiencia en ventas digitales. En la página oficial del "mejor trabajo del mundo" se dice que:

"Los expertos de Mercado y Redes Sociales en Vidanta están buscando candidatos para entrevistas por videollamada o por teléfono, basadas en sus solicitudes. A partir de eso, seleccionaremos al vacacionista oficial y haremos el anuncio vía redes sociales el 1 de noviembre".

We're having a pool party and yes, you can ride one of these fantastic friends! Ask your concierge about our Viva Vidanta Program and don't miss any of the activities that we have planned! pic.twitter.com/MujPPmMdUc